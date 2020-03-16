Свердловское УФАС узнало о подорожавших масках, но не может проверить их наличие

Федеральной антимонопольной службе поручено контролировать наличие масок в аптеках. УФАС по Свердловской области провело только две таких проверки, они проходили 6 марта в Екатеринбурге. На ближайшие дни новые проверки не запланированы, ревизия находится на стадии согласования. Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе управления, большинство аптек в регионе частные, принадлежат малому и среднему бизнесу, а значит, их проверку необходимо согласовывать с прокуратурой.

Что касается цен на медицинские маски, то они, по данным УФАС по Свердловской области, за месяц подорожали на 13,4 %. Это данные за 2-8 марта к началу февраля, данные по стоимости масок по итогам прошлой недели станут известны чуть позднее.

Отметим, в аптеках Екатеринбурга обнаружить медицинские маски практически невозможно, в некоторых точках провизоры говорят, что их разобрали уже давно и будут они, вероятно, только к лету. Росздравнадзор открыл общероссийскую горячую линию для жалоб на отсутствие масок. Звонить из любого региона можно на номер 8 (800) 550-99-03. Однако, как убедилась корреспондент «Нового Дня», дозвониться невозможно: вызов перенаправляется на речевую почту, которая, как сообщает робот, переполнена, с оператором связать тоже не могут, сообщая: «Сеанс работы не может быть продолжен».

Правительство России постановлением от 2 марта запретило вывозить из России медицинские маски. Запрет действует по 1 июня 2020 года. При этом он не будет касаться гуманитарной помощи другим странам и вывоза подобных изделий для личного использования.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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