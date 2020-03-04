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Среда, 4 марта 2020, 10:34 мск

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Кабмин запретил вывозить из России маски и другие средства индивидуальной защиты

Правительство России временно запретило вывозить из страны маски и ряд других медицинских изделий, в том числе предназначенных для индивидуальной защиты. Соответствующее постановление 2 марта подписал премьер Михаил Мишустин. Документ в среду, 4 марта, опубликован на сайте кабмина.

Решение об ограничении экспорта из России масок и средств личной гигиены принято в целях охраны и жизни и здоровья российских граждан на фоне быстрого распространения нового коронавируса COVID-19 за пределами Китая. Запрет действует по 1 июня 2020 года. При этом он не будет касаться поставок медицинской продукции за рубеж для оказания гуманитарной помощи другим странам и вывоза изделий гражданами для личного пользования.

В списке продукции, вывоз которой временно запрещен, 17 позиций. Под ограничительную меру, помимо медицинских масок фильтров для них, попали респираторы, защитные очки, бахилы, бинты, вата, марля, медицинские перчатки, комбинезоны и костюмы химической защиты, противочумные костюмы, дезинфицирующие и противовирусные средства, медицинские халаты, дыхательное оборудование и другая продукция.

Минэкономразвития России поручено внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении такого же запрета на территории всего Евразийского экономического союза.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире приближается к 93 тыс. человек, скончались 3,2 тыс. человек. Заболеваемость растет по всему миру за исключением Китая, где число инфицированных и количество летальных исходов идет на спад. В настоящее время инфекция быстро распространяется в Италии, Иране и Южной Корее.

Москва, Наталья Петрова

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