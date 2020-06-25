Мобильные пункты начали прием участников голосования по поправкам в Конституцию РФ (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» сегодня побывала в мобильных пунктах, где можно поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Как проходит голосование во дворах

Одна из таких точек организована во дворе на Шарташской, 10. Как рассказала секретарь избирательной комиссии, она не была готова к тому, что придется работать неделю по 12 часов в день.

«Вчера внесли поправки, что с 8 до 20 часов каждый день работаем. Конечно, сейчас рабочий процесс прервался. Сказали, что с вышестоящими в избирательной комиссии не спорят, поэтому такое решение», – сообщила она «Новому Дню».

Также она сообщила, что с 16:00 часов сотрудники УИКа начнут ходить по квартирам тех, кто решили голосовать дома. «Они будут приходить в полном обмундировании, на дверную ручку вешают пакет, а люди голосуют у себя дома, а потом вынесут и в урну опустят», – дополнила секретарь УИК № 1386.

На мобильных пунктах для голосования работают несколько сотрудников участковой избирательной комиссии, волонтеры, которые делают замеры температуры, выдают маски, ручки, а также выступают в роли наблюдателей.

Напомним, всероссийское голосование по внесению поправок в основной закон страны началось сегодня в 8 часов утра. На территории Свердловской области в общей сложности работают 2 532 избирательных участка, 578 – в Екатеринбурге. Также с 25 по 30 июня будут работать около 100 мобильных пунктов. Они будут менять дислокацию, чтобы охватит 600 дворов.

Всего в списки избирателей в регионе внесено 3 млн 330 тысяч 762 человека. Областные власти напечатали 2 млн 170 тысяч благодарственных писем, которые вручат участникам голосования. Иными словами, в правительстве предполагают, что пройти опрос по Конституции пожелают две трети от числа всех избирателей в регионе.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 25.06.20

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