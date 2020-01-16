Опрос россиян по поправкам в Конституцию может пройти уже весной

Голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые вчера анонсировал глава государства Владимир Путин, может состояться уже весной 2020 года. Как сообщил «Новому Дню» источник, близкий к администрации президента, рассматривается возможность организовать общественный опрос в апреле или в мае, не дожидаясь Единого дня голосования.

Впрочем, регионы пока не получали никаких дополнительных инструкций. «Пока ни сроки, ни форма опроса нам неизвестны. Когда появятся на федеральном уровне нормативно-правовые акты, тогда появится ясность», – прокомментировала советник председателя избиркома Свердловской области Анастасия Анисимова.

Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга и член городского избиркома Илья Захаров пояснил, что речь может идти и об опросе населения в электронном формате, то есть через портал госуслуг. Он отметил, что в городе не планируется ревизия избирательных участков в этом году, и никакой особой подготовки не ведется. «Честно говоря, я бы вообще голосование [по поправкам в Конституцию] не проводил, но раз президент сказал, то оптимально – через госуслуги», – отметил собеседник агентства.

Напомним, изменения в действующую Конституцию президент анонсировал накануне во время послания Федеральному собранию. В частности, Путин высказался за конституционную роль Госсовета, а также необходимость доверить Госдуме не согласование, а утверждение главы правительства РФ, который затем будет предлагать на утверждение министров правительства. Также президент заявил, что министры, судьи и главы регионов не должны иметь иностранное гражданство и вид на жительство в других странах. Путин уточнил, что предложенные им поправки не касаются фундаментальных основ Конституции, поэтому могут быть утверждены правительством. При этом президент считает важным провести опрос населения и по его результатам принимать окончательное решение. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идет все-таки о всеобщем голосовании, а не референдуме.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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