Транзит все ближе: Путин анонсировал масштабную конституционную реформу

Президент РФ Владимир Путин анонсировал масштабную конституционную реформу, в результате которой предполагается перераспределить полномочия между ветвями власти, отказаться от зависимости от международного законодательства и изменить требования к кандидату на пост главы государства и ключевым должностным лицам страны. При этом в своем послании к Федеральному Собранию Путин подчеркнул, что Россия останется президентской республикой.

Путин напомнил, что Конституция России была принята больше четверти века назад в условиях тяжелого внутриполитического кризиса. С тех пор положение дел кардинально изменилось, подчеркнул он, обратив внимание, что ситуация в экономике и социальной сфере стабилизировалась, очага напряженности на Северном Кавказе уже нет, как и вооруженного противостояния в российской столице. Отвечая на многочисленные предложения о необходимости изменения Основного закона страны, Путин заявил, что необходимости принимать новую Конституцию нет, но высказал предложения о серьезных корректировках Основного закона.

В частности, обоснованным и важным для дальнейшего развития России Путин назвал поправку, устанавливающую приоритет Конституции России над международными законами. «Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное государство, – подчеркнул он. – Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое делали для этого – восстановили единство страны, покончили с ситуацией, когда некоторые государственные и властные функции были узурпированы фактически олигархическими кланами. Россия вернулась в международную политику как страна, с мнением которой нельзя не считаться».

«Требования международного законодательства и договоров и решения международных органов могут действовать на территории РФ только в той части, в какой не влекут за собой ограничения прав человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции», – заявил Путин.

Кроме того, глава государства предложил на конституционном уровне запретить лицам, занимающим критически важные для страны должности, иметь гражданство или вид на жительство других государств. Это касается губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьера и его заместителей, министров, глав федеральных органов власти и судей. «Миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает для себя этот путь, должен прежде всего решить, что он связывает свою жизнь с Россией, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений», – сказал он.

Еще более жесткие требования должны предъявляться к кандидатам в президенты, считает Путин. Глава государства предложил закрепить в Конституции положение о постоянном проживании претендента на этот пост на территории РФ как минимум 25 лет и отсутствие иностранного гражданства или вида на жительства в другом государстве, «причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее».

Что касается положения о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента более двух сроков подряд, то Путин заявил, что не считает этот вопрос принципиальным. «Но согласен с этим», – сказал он.

Путин также высказался за конституционную роль Госсовета, а также необходимость доверить Госдуме не согласование, а утверждение главы правительства РФ, который затем будет предлагать на утверждение министров правительства, а президент будет обязан назначить эту кандидатуру, что позволит сбалансировать систему власти в стране. Корректировки, предложенные Путиным, также затрагивают роль муниципальной власти, Совета Федерации, а также работы судебной системы.

При этом, как сказал глава государства, изменения в Конституцию должны быть утверждены на всероссийском референдуме.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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