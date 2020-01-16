Павел Крашенинников и Татьяна Мерзлякова будут менять Конституцию РФ

Депутат Госдумы от Свердловской области, председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников и омбудсмен по Свердловской области Татьяна Мерзлякова включены в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ подписал вчера поздно вечером президент Владимир Путин. Всего в рабочую группу вошли 75 человек. Среди них сенатор Андрей Клишас – он председатель, Павел Крашенинников будет его заместителем, депутаты Госдумы, в том числе коммунист Юрий Афонин, член ЛДПР Ярослав Нилов, эсер Валерий Гартунг, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, фигуристка Ирина Роднина; хирурги Лев Рошаль и Лео Бокерия; гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, актеры Владимир Машков и Александр Калягин, пианист Денис Мацуев, гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров; председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев; представители профсоюзов и объединений работодателей; лидеры общественных объединений.

Напомним, изменения в действующую Конституцию президент анонсировал накануне во время послания Федеральному собранию. В частности, Путин высказался за конституционную роль Госсовета, а также необходимость доверить Госдуме не согласование, а утверждение главы правительства РФ, который затем будет предлагать на утверждение министров правительства, а президент будет обязан назначить эту кандидатуру, что позволит сбалансировать систему власти в стране. При этом, как сказал глава государства, изменения в Конституцию должны быть утверждены на всероссийском референдуме.

Москва, Екатеринбург, служба информации

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