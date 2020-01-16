Мерзлякова оказалась единственным правозащитником в рабочей группе по Конституции

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что «очень трепетно» относится к действующей Конституции РФ, так как считает, что документ вобрал в себя самое лучшее в мировой практике, и надеется, что права и свободы граждан в ходе предстоящей реформы не пострадают.

«Я от этих слов никогда не откажусь и сейчас убеждена, что в нашей Конституции права и свободы человека и гражданина, достоинство человека прописаны так, как и полагается цивилизованному государству, – отметила Татьяна Мерзлякова. – Поправки будут касаться многих других норм, я очень надеюсь, что второй главы конституции «Права и свободы человека и гражданина» они не коснутся. Буду очень бережно относиться к любому предложению в сфере прав человека, я, по сути, в рабочей группе единственная, кто представлен от сферы прав человека», – цитирует Мерзлякову ее пресс-служба.

Как уже сообщал «Новый День», Татьяна Мерзлякова была включена президентом в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. Первая встреча группы пройдет сегодня, 16 января, а ее рабочее заседание – в пятницу, 17 января.

Екатеринбург, Москва, служба информации

Екатеринбург, Москва. Другие новости 16.01.20

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