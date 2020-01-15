Голосование без референдума: Кремль пояснил, как пройдет конституционная реформа

Утверждение поправок в Конституцию РФ, о которых сегодня объявил президент России Владимир Путин, пройдет не в рамках референдума. Как заявил в комментарии ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, будет подписан отдельный указ, в котором будут определены сроки и порядок проведения голосования.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что речь идет именно о голосовании, а не о референдуме.

«Поскольку президент [в послании Федеральному собранию] говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей Конституции Российской Федерации, то в данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования», – сказал Песков.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента уточнил, что «в связи с тем, что это является достаточно серьезной реформой, президент посчитал целесообразным и необходимым для себя таким образом посоветоваться с гражданами».

«Поэтому речь идет именно о голосовании, сроки проведения которого и порядок будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом», – отметил Песков.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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