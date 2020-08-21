Жена Навального обратилась к Путину: «Отпустите мужа на лечение в Германию!»

Жена оппозиционера и блогера Алексея Навального, находящегося в коме в реанимации омской больницы, обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с требованием разрешить транспортировку мужа на лечение в Германию.

«Я считаю, что Алексею Анатольевичу Навальному нужна квалифицированная помощь в Федеративной республике Германия. С 12:00 21 августа у нас имеются все возможности для незамедлительной транспортировки Алексея под надзором врачей высшего уровня. Официально обращаюсь к вам с требованием о разрешении транспортировки», – говорится в обращении Юлии Навальной. Фотокопия обращения опубликована в твиттере Алексея Навального.

Ранее сегодня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не получали официальных обращений с просьбой содействовать в переводе на лечение за рубеж Навального, но видели сообщения в социальных сетях. Песков при этом отметил, что «лишняя бюрократия» в этом случае не нужна. Пресс-секретарь главы государства добавил, что для перевозки политика нет никаких преград, кроме решения врачей. «Никто не видит никаких препятствий, кроме решения лечащего врача, который несет ответственность по закону за здоровье больного», – сказал Песков журналистам.

Напомним, Алексею Навальному стало плохо 20 авугуста во время перелета из Томска в Москву. Командир экипажа принял решение об экстренной посадке в аэропорту Омска. Медики госпитализировали оппозиционера в реанимационное отделение в состоянии комы и подключили к аппарату ИВЛ. Соратники Навального убеждены, что его отравили, подмешав яд в чай. Они настаивают на перевозке Навального в берлинскую клинику. Однако омские врачи пока не дают разрешения на транспортировку оппозиционера, ссылаясь на его нестабильно тяжелое состояние. Из Германии в Омск сегодня прилетел реанимационный самолет для перевозки Навального за границу. Добавим, что главврач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский назвал основной диагноз Навального – нарушение обмена веществ, отметив, что ядов в его организме не обнаружено. Однако сторонники политика не поверили ему и настаивают на том, что оппозиционер был отравлен.

Москва, Наталья Петрова

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