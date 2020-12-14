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«Операцию организовали Путин и Бортников»: Навальный опубликовал расследование попытки своего убийства

Скандальный политик Алексей Навальный опубликовал расследование попытки собственного убийства. По его словам, лиц, причастных к преступлению, отыскала расследовательская группа Bellingcat, которая ранее раскрыла знаменитую историю с отравлением «Новичком» в Солсбери. В материале говорится, что с 2017 года в поездках Навального сопровождали сотрудники ФСБ, связанные с институтом, где ранее разрабатывали химическое оружие.

Навальный утверждает, что вместе со съемочной группой ФБК по маршруту Москва – Новосибирск – Томск – Москва, судя по данным авиабилетов, передвигались еще трое мужчин: Владимир Паняев, Алексей Фролов и Иван Спиридонов. Обратные билеты в Москву на 21 августа все трое сдали.

Первый из них был прописан в одном доме с Навальным в Москве, а в телефонных книжках других людей, согласно информации, полученной от телеграмм-бота, этот человек был записан как «ФСБ Владимир Александрович Паняев». Двое других попутчиков оппозиционера летали по подложным паспортам: это некий Алексей Александров, который, по данным расследователей, работал сначала в скорой помощи, потом в ФСБ, и Иван Осипов, который в записных книжках фигурирует как «Иван доктор».

Еще в ходе расследования отравления в Солсбери журналисты Bellingcat выяснили, что во все фазы подготовки этой спецоперации был вовлечен научный центр «Сигнал» в Москве. Туда перешли работать восемь сотрудников из главного научного института в Шиханах, где в советские годы создавали химоружие. В этот раз расследовали изучили биллинг директора «Сигнала» Жирова и выяснили, с кем он общался перед поездкой Навального и трех сотрудников ФСБ в Новосибирск и Томск. Среди его контактов обнаружился еще один экс-сотрудник института в Шиханах Станислав Макшаков, который сейчас работает в Институте криминалистики ФСБ. Эта организация дала экспертное заключение об экстремизме в роликах студента Егора Жукова и наркотиках в волосах журналиста Ивана Голунова. Кроме того, Жиров общался с директором Центра специальной техники и по совместительству замначальника научно-технической службы ФСБ Богдановым, а также начальником Института криминалистики ФСБ генералом Васильевым. В свою очередь, эти люди созванивались с группой из примерно 10 человек, среди которых оказались уже известные «попутчики» Навального Паняев, Александров и Осипов.

При этом, как пишет политик, он и его жена Юлия ранее в поездках также испытывали симптомы, схожие с теми, что появились у оппозиционера в самолете Томск – Москва.

«Группа людей из ФСБ, которым постоянно звонит ученый-химик из ФСБ Макшаков. Они постоянно общаются между собой, а еще они очень часто вместе путешествуют: на одних и тех же рейсах, покупают билеты одной бронью, в разных комбинациях, – но неизменно вместе, – говорится в публикации. – (…) Понимаем, как устроена организация. Видим, что врачи из ФСБ, получающие «Новичок» в секретном институте, используя служебные паспорта прикрытия, дважды ездили со мной. И в двух местах происходили отравления».

После того, как оппозиционер оказался в больнице, сотрудник Института криминалистики ФСБ Макшаков звонил в Институт проблем химико-энергетических технологий, расположенный в городе Бийске, который специализируется на удалении следов химического заражения. В свою очередь, Александров, Осипов и Паняев сдали билеты из Томска в Москву и отправились поближе к Бийску – в Горно-Алтайск. «Легко предположить, что вместе со специалистами из бийского института коллектив киллеров обсуждает, как заметать следы проваленной операции, – пояснил оппозиционер.

Произошедшее в Томске в публикации названо государственной операцией, в которую был вовлечен департамент ФСБ и государственная химическая лаборатория. «Конечно, операция такого масштаба и такой длительности не может быть организована никем, кроме как главой ФСБ Бортниковым, а он никогда бы не осмелился это сделать без приказа Путина», – уверен Навальный.

Москва, Татьяна Дорофеева

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