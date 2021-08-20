Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ из-за Навального

Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ, которых считает причастными к предполагаемому отравлению оппозиционера Алексея Навального. Ограничительные меры включают заморозку банковских счетов и запрет на въезд на территорию Соединенного Королевства.

В список, опубликованный на сайте британского Минфина, вошли директор Института криминалистики ФСБ генерал Кирилл Васильев, начальник Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ генерал-полковник Алексей Седов, замдиректора Института криминалистики ФСБ Станислав Макшаков, сотрудники этого института Алексей Александров и Иван Осипов, а также руководитель специального технологического центра ФСБ генерал-майор Владимир Богданов и сотрудник ФСБ Владимир Паняев.

Напомним, Лондон в октябре прошлого года уже вводил санкции из-за ситуации с Навальным. Под ограничения тогда попали шесть физических лиц, в том числе первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, а также одна российская организация – Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). В западных СМИ этот институт называют разработчиком нервно-паралитического вещества «Новичок».

Как сообщал «Новый День», состояние здоровья Навального резко ухудшилось утром 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа оппозиционер был перевезен в берлинскую клинику «Шарите». Власти Германии заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позже спецлаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Навального.

В октябре Организация по запрещению химического оружия по итогам исследования биоматериалов Навального заявила, что его отравили веществом, имеющим схожие характеристики с токсичными химикатами, упомянутыми в Конвенции о химическом оружии, однако оно не входит в список запрещенных ОЗХО. Сам Навальный уверяет, что за его отравлением стоит лично президент России Владимир Путин.

Российская сторона заявления об отравлении скандального политика на территории России отвергла, назвав их бездоказательными.

В декабре Навальный опубликовал расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится о группе сотрудников ФСБ, связанных с разработкой химических отравляющих веществ, которые на протяжении нескольких лет следили за оппозиционером и тайно сопровождали его в поездках по стране. Расследователи утверждают, что после того, как Навальный впал в кому и был госпитализирован в Омске, агенты спецслужбы пытались уничтожить следы отравления.

ЕС накануне годовщины инцидента вновь призвал Москву расследовать случившееся. МИД РФ 18 августа выпустил официальное заявление, в котором назвал произошедшее с оппозиционером спланированной провокацией, цель которой – дискредитация России.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 20.08.21

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