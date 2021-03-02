ЕС и США объявили о новых антироссийских санкциях из-за Навального

США и Евросоюз объявили о новых антироссийских санкциях против в связи с инцидентом с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

Решение Брюсселя опубликовано в официальном журнале ЕС. В санкционный список добавлены глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор России Игорь Краснов и руководитель Росгвардии Виктор Золотов.

В качестве причины, объясняющей включение в санкционных список Калашникова, сообщится, что в качестве директора ФСИН он несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, включая произвольные аресты и задержания».

«В случае Алексея Навального, когда он выздоравливал в Германии (сентябрь 2020 года-январь 2021 года) после отравления ядовитым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок», 28 декабря 2020 года ФСИН потребовала, чтобы он немедленно явился к сотруднику службы пробации (уголовно-исполнительной системы РФ, – ред.) или ему грозило тюремное заключение за нарушение условного срока за мошенничество. Этот обвинительный приговор в мошенничестве был признан произвольным и несправедливым Европейским судом по правам человека в 2018 году, – говорится в документе ЕС. – 17 января 2021 года по приказу Александра Калашникова сотрудники ФСИН задержали Алексея Навального по прибытии в московский аэропорт. Арест Алексея Навального основан на решении Химкинского городского суда, которое, в свою очередь, было вынесено по запросу ФСИН. В конце декабря 2020 года ФСИН уже просила суд заменить Алексею Навальному условный срок на тюремный». 17 февраля 2021 года Европейский суд по правам человека обязал правительство России освободить Алексея Навального».

В отношении Бастрыкина в решении говорится, что он курирует всю деятельность Следственного комитета и «несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, включая произвольные аресты и задержания», говорится в документе.

«Александр Бастрыкин отвечает за широкомасштабные и систематические репрессивные кампании Комитета против российской оппозиции, направленные против ее членов и проводящие расследования. 29 декабря 2020 года Комитет начал расследование в отношении оппозиционера Алексея Навального, обвинив его в мошенничестве в особо крупном размере. Алексей Навальный и другие опубликовали статьи о владении Александром Бастрыкиным чешской фирмой недвижимости LAW Bohemia в 2000-х годах», – полагает ЕС.

В свою очередь, Краснов, буду в должности генпрокурора РФ, «несет ответственность за серьезные нарушения прав человека, включая произвольные задержания протестующих, а также за широкомасштабные и систематические репрессии в отношении свободы мирных собраний и ассоциаций, свободы мнений и их выражения», говорится в документе. Именно генпрокуратура в преддверии январских протестов предупредила, что участники будут привлечены к ответственности, и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к оппозиционным сайтам и аккаунтам в соцсетях, где говорилось об акциях сторонников Навального. «Предупреждения были разосланы интернет-компаниям (Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Группа). Генпрокуратура также объявила, что участники демонстраций будут привлечены к уголовной ответственности», – сказано в решении ЕС. Кроме того, генпрокуратура поддержала ходатайство ФСИН о переводе Навальному условного срока в тюремное заключение.

Как считает ЕС, Золотов в качестве директора Росгвардии «несет ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, включая произвольные аресты и задержания, а также систематические и широкомасштабные нарушения свободы мирных собраний и ассоциаций, в частности путем насильственного подавления протестов и демонстраций», сказано в решении Брюсселя.

«Росгвардия была задействована для подавления демонстраций сторонников Навального 23 января 2021 года, и многие офицеры ОМОНА и Национальной гвардии, как сообщалось, применяли жестокость и насилие против протестующих, – отмечается в документе. – Десятки журналистов подверглись агрессии со стороны силовиков, в том числе корреспондент «Медузы» Кристина Сафронова, которую сбил сотрудник ОМОНА, и журналистка «Новой газеты» Елизавета Кирпанова, получившая удар дубинкой по голове, от которого у нее пошла кровь. Силовики произвольно задержали более 300 несовершеннолетних».

Новые санкции в качестве реакции на ситуацию с Навальным вводят также США. В частности, минторг вносит в «черный список» 14 организаций, 13 их которых являются коммерческими компаниями. Девять из них находится в России, три в Германии, одна в Швейцарии. Кроме того, в список включен государственный исследовательский институт в России, передает «Прайм» со ссылкой заявление высокопоставленного представителя администрации Белого дома. Речь также идет об ограничениях в отношении семи «высокопоставленных» чиновников.

Представитель американской администрации на брифинге подчеркнул, что США не намерены добиваться «перезагрузки» отношений с РФ. «Наша цель – иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией… Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», – цитирует его слова РИА «Новости».

Представитель Белого дома также подчеркнул, что действия администрации Байдена в отношении России будут другими, нежели предшествующей администрации. «Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами», – сказал он.

Ранее «Новый День» сообщал, что состояние здоровья Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа оппозиционер был перевезен в берлинскую клинику «Шарите». Власти Германии заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позже спецлаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Навального.

Российская сторона отвергла версию об отравлении оппозиционера, указав, что Берлин не представил Москве никаких доказательств этого. 17 января Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. Симоновский районный суд Москвы 2 февраля по просьбе ФСИН заменил ему условный срок по «делу Ив Роше» на реальный. В конце февраля политик был этапирован в колонию.

Брюссель – Вашингтон, Татьяна Дорофеева

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