«Условия абсолютно нормальные»: во ФСИН подтвердили этапирование Навального в колонию

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил этапирование оппозиционера Алексея Навального в колонию для отбывания наказания из СИЗО «Матросская тишина». Он не уточнил, в какое именно исправительное учреждение направлен Навальный, но заверил, что все сделано в рамках действующего законодательства.

Калашников также гарантировал, что здоровью и жизни оппозиционера ничего не угрожает. По словам главы ФСИН, Навальный «будет содержаться в условиях абсолютно нормальных» (цитата по РИА «Новости»). Калашников добавил, что при желании Навальный сможет работать на каком-нибудь производстве.

Накануне об этапировании политика в колонию сообщил его адвокат Вадим Кобзев, отметив, что не знает новое местонахождение Навального.

Напомним, Симоновский районный суд Москвы 2 февраля по просьбе ФСИН заменил Навальному условный срок по «делу Ив Роше» на реальный. В Федеральной службе исполнения наказаний объяснили ходатайство тем, что оппозиционер регулярно нарушал условия испытательного срока – в частности, не приходил отмечаться, а после отравления и отъезда в Германию в состоянии комы, не сообщил в срок о своем местонахождении.

Мосгорсуд 20 февраля отказался удовлетворить апелляцию на решение о замене Навальному условного срока на реальный. При этом судья согласился зачесть в срок наказания полтора месяца, которые Навальный провел под домашним арестом в конце 2014-го – начале 2015 года. Суд зачел ему 1,5 месяца домашнего ареста в срок лишения свободы. Таким образом, в колонии Навальный должен провести около 2,5 лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.02.21

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