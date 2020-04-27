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Понедельник, 27 апреля 2020, 13:41 мск

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На Урале все же вводят электронные пропуска – с работающих бюджетников стали собирать данные

В Свердловской области, несмотря на ранее сделанное заявление губернатора Евгения Куйвашева, все же вводят электронные пропуска. Информацию об этом «Новому Дню» рассказали сразу несколько источников. Предприятия бюджетной сферы, которые работают в настоящее время, получили предписания от профильных министерств, в которых сказано, что необходимо предоставить данные на сотрудников, которые «имеют право ухода с места пребывания по рабочим вопросам», в департамент информатизации и связи Свердловской области с сопроводительным письмом на имя директора Юрия Гущина.

Руководителям учреждений и предприятий, которые получили такие документы, поставили довольно жесткие рамки – данные на сотрудников надо предоставить до завтра, 28 апреля. Интересно, что в качестве обоснования приводится поручение не Куйвашева, а его заместителя Олега Чемезова «в рамках реализации задачи по внедрению цифровых пропусков на период проведения мероприятий по предупреждению возникновения и распространения на территории области новой коронавирусной инфекции». Копия одного из писем есть в распоряжении редакции агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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