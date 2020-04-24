Куйвашев: пропуска введут только в неблагополучных по коронавирусу городах

Тотального введения пропускных документов в майские праздники на всей территории Свердловской области не будет.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперштабе, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев: «Итак, в тех муниципалитетах, где ситуация по коронавирусу неблагополучна, а это Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, другие территории, планируется введение документов, обосновывающих необходимость нахождения людей на улице», – пояснил он.

Такие именные справки, заверенные работодателем, предполагается выдавать уральцам, которым необходимо исполнять служебные обязанности в эти дни. Если такой необходимости нет, то нахождение на улице может быть оправдано только походом в магазин, аптеку, выгулом собаки в пределах 100 метров от дома.

Напомним, ранее замгубернатора Павел Креков сообщил, что пропускной режим в Свердловской области будет действовать с 1 по 10 мая. Он сказал, что этот временной период свердловчане должны провести в условиях «максимальной изоляции». Но поездки на дачу и приусадебные участки власти запрещать не будут.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 24.04.20

У одного из работников екатеринбургского Гортранса подтвержден коронавирус. / Турагенты переквалифицируются в доставщиков еды. / В Свердловской области не планируется массового тестирования на коронавирус. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»