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Пятница, 24 апреля 2020, 12:51 мск

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Куйвашев: пропуска введут только в неблагополучных по коронавирусу городах

Тотального введения пропускных документов в майские праздники на всей территории Свердловской области не будет.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном оперштабе, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев: «Итак, в тех муниципалитетах, где ситуация по коронавирусу неблагополучна, а это Екатеринбург, Нижний Тагил, Полевской, Первоуральск, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, другие территории, планируется введение документов, обосновывающих необходимость нахождения людей на улице», – пояснил он.

Такие именные справки, заверенные работодателем, предполагается выдавать уральцам, которым необходимо исполнять служебные обязанности в эти дни. Если такой необходимости нет, то нахождение на улице может быть оправдано только походом в магазин, аптеку, выгулом собаки в пределах 100 метров от дома.

Напомним, ранее замгубернатора Павел Креков сообщил, что пропускной режим в Свердловской области будет действовать с 1 по 10 мая. Он сказал, что этот временной период свердловчане должны провести в условиях «максимальной изоляции». Но поездки на дачу и приусадебные участки власти запрещать не будут.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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