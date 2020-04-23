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Четверг, 23 апреля 2020, 11:37 мск

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Пропускной режим в Свердловской области будет действовать с 1 по 10 мая

Вице-губернатор Павел Креков сообщил, что пропускной режим в Свердловской области будет действовать с 1 по 10 мая. Этот временной период свердловчане должны провести в условиях «максимальной изоляции». Но поездки на дачу и приусадебные участки власти запрещать не будут.

«Мы разрабатываем пропускную систему, которая даст наибольшую эффективность. Технологические критерии еще обсуждаются – будут ли это классические бумажные пропуски или понадобится что-то другое для эффективности. Также в праздничные дни будут усилены меры контроля. Конечно, будет круг предприятий и учреждений, которые не могут прекратить свою деятельность и будут работать в праздники. Также мы не будем препятствовать выездам на дачу и участки. Но мы надеемся на сознательность граждан, это остается главным фактором», – сообщили чиновник.

Аспекты внедрения пропускной системы в регионе будут обсуждаться завтра на заседании регионального оперативного штаба. По словам Павла Крекова, режим максимальной изоляции граждан нужен, так как сейчас сложилась ситуация, когда заболеваемость Covid-19 в области может реально пойти на спад.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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