На Урале к поиску нарушителей самоизоляции подключили ГИБДД (ФОТО)

В Свердловской области сотрудников ГИБДД подключили к поиску нарушителей режима самоизоляции. Пока система работает только в Екатеринбурге, но в ближайшие дни ее распространят на все города области, появится она и на трассах.

Водителей, которые нарушили режим, ищут с помощью приложения «Мобильный розыск». Гаишники неподалеку от камер фотовидеофиксации запускают приложение на мобильном устройстве, если камера засекает подозрительное авто, то на смартфон приходит снимок машины с госномером и причиной, почему ее выделили в потоке. Дальше автомобиль останавливают и проверяют.

Таким образом в обычное время будут искать автомобили, находящиеся в розыске, водителей, которые лишены прав, тех, которые не оплачивают штрафы за нарушение ПДД, а также транспортные средства, которые принадлежат умершим (чтобы штрафовать их родственников, которые нарушают, но не платят из-за непереоформленных документов). Сейчас у «Мобильного розыска» появился еще один функционал.

«В период мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции добавляются автомобили, чьи владельцы обязаны соблюдать режим самоизоляции», – сообщили в УГИБДД по Свердловской области. Там отметили, что пока система работает в тестовом режиме. В базе уже 33 тысячи номеров и машин, и она постоянно пополняется. Пока ни одного нарушителя режима самоизоляции таким образом не выявили, но уже в ближайшие дни система будет заработает в полную силу как в Екатеринбурге, так и в других городах региона, и на трассах между городами.

Добавим, с 1 по 10 мая в Свердловской области будет действовать пропускной режим, аспекты его внедрения будут обсуждаться завтра на заседании регионального оперативного штаба.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 23.04.20

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