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Вторник, 28 апреля 2020, 14:36 мск

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Накануне внедрения пропусков в оперштаб включили ответственного за цифровизацию и главу областной Росгвардии

Правительство Свердловской области внесло изменения в состав оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Согласно распоряжению, в него войдет директор регионального департамента информатизации и связи Юрий Гущин. В обновленном перечне также значатся начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков и начальник территориального органа Росгвардии Константин Шуршин, оба по согласованию. Также в списке обновился состав заместителей губернатора и министров, в оперштаб включили ректора УГМУ Ольгу Ковтун, главврача ЦГКБ № 24 Алексея Малинкина (по согласованию) и уполномоченного по правам человека Татьяну Мерзлякову (по согласованию).

Добавим, жители Свердловской области ожидают решения властей по майским праздникам. Ранее замгубернатора Павел Креков сообщил, что пропускной режим в Свердловской области будет действовать с 1 по 10 мая. Затем губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что тотального введения пропускных документов в майские праздники на всей территории области не будет, и пропуска будут бумажные. Накануне несколько источников рассказали «Новому Дню», что будут все-таки электронные пропуска.

Предприятия бюджетной сферы, которые работают в настоящее время, получили предписания от профильных министерств, в которых сказано, что необходимо предоставить данные на сотрудников, которые «имеют право ухода с места пребывания по рабочим вопросам», в департамент информатизации и связи Свердловской области с сопроводительным письмом на имя директора Юрия Гущина. Уже известно, что полиция в период так называемых майских праздников перейдет на усиленный режим работы. Несмотря на то, что ни одного массового мероприятия в регионе не пройдет, количество патрулей на улицах вырастет на 25%.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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