С 1 по 11 мая станет больше полицейских патрулей – будут просить людей надеть маски

Свердловская полиция в период так называемых майских праздников перейдет на усиленный режим работы. Несмотря на то, что ни одного массового мероприятия в регионе не пройдет, количество патрулей на улицах вырастет на 25%. Полиция будет проверять, как соблюдается режим самоизоляции, и просить горожан надеть маски.

«В связи с эпидемией отменены массовые мероприятия на территории области, но по решению начальника Главного управления МВД по Свердловской области с 1 мая на 25% будет усиление личного состава во всех населенных пунктах. Сотрудники главного управления и территориальных органов будут выходить на патрулирование», – рассказал сегодня на онлайн-пресс-конференции начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев.

По словам спикера, у полицейских нет цели массово составлять протоколы о нарушении режима самоизоляции. Прежде всего сотрудники будут предупреждать прохожих о необходимости находиться дома. Но в случае явных нарушений (например, распитие алкогольных напитков, нахождение в нетрезвом виде) будут приниматься соответствующие меры.

Что касается масочного режима, который хочет ввести с 1 мая губернатор Евгений Куйвашев, то пока полицейские не будут составлять никаких материалов для направления в суд, который оштрафует за нарушение. Сотрудники полиции будут только устно предупреждать тех, кто находится в общественном месте без маски, о необходимости ее ношения.

Как уже сообщал «Новый День», на данный момент за разные аспекты нарушения режима самоизоляции либо карантина, а также за распространение фейк-ньюс в регионе выписаны сотни штрафов на сумму, превышающую 500 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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