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Четверг, 17 декабря 2020, 15:02 мск

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Путин об отравлении Навального: «Если бы хотели – довели бы до конца»

Президент Владимир Путин рассказал о том, что он думает об истории с отравлением оппозиционера Алексея Навального. По мнению главы государства, все это политический трюк.

Во время большой пресс-конференции журналист задал прямой вопрос: «Кто отравил Навального?». В ответ Путин сообщил, что накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков доложил о последних «измышлениях» о «пациенте берлинской клиники».

«Зачем травить его, кому он нужен? Если бы хотели – довели бы до конца, – заявил президент. – Жена ко мне обратилась, я тут же дал поручение его выпустить».

По мнению главы государства, это расследование не что иное, как легализация материалов американских спецслужб. «Наши спецслужбы это понимают и знают об этом. Если это так, а это так, нам известно, значит, этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США», – сказал президент.

Путин считает, что вся эта ситуация с Навальным – это трюк политической борьбы, который заключается в том, чтобы напасть на первых лиц, чтобы подтянутся до определенного уровня. «Но не надо такими трюками пользоваться, чтобы добиться признания. Надо доказывать свою состоятельность делами, конкретной программой, чтобы была применена в конкретной стране, например, нашей. Надо руководствоваться не личными амбициями, а интересами граждан», – подчеркнул президент.

Москва, Зоя Осколкова

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Метки / Навальный Алексей

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