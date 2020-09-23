Навальный выписан из берлинской клиники: «Прогнозы строить еще рано»

Алексей Навальный, который с 22 августа проходил лечение в берлинской клинике «Шарите», во вторник, 22 сентября, был выписан из стационара. Об этом говорится в сообщении на сайте медучреждения.

«Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что интенсивное лечение можно было прекратить», – уточнили в «Шарите», отметив, что Навальный лечился в клинике 32 дня, из них 24 – в реанимации.

Лечащие врачи считают возможным полное выздоровление пациента, однако заявляют, что строить прогнозы «о долгосрочных последствиях тяжелого отравления» пока преждевременно.

Ранее, 14 сентября, клиника «Шарите» сообщила, что медики отключили Навального от аппарата ИВЛ. В сообщении отмечалось, что пациент может вставать с кровати.

Напомним, оппозиционеру стало плохо утром 20 августа на борту самолета из Томска в Москву. Лайнер экстренно сел в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Его соратники обратились к следователям с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь и потребовали перевезти его в зарубежную клинику.

Из-за запрета омских врачей на перевозку оппозиционер попал в берлинскую клинику только 22 августа. Российские врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ. Власти Германии в свою очередь заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позднее спецлаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Навального.

В Кремле в свою очередь заявил о готовности российской стороны к сотрудничеству с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального. Генпрокуратура РФ отправила официальные запросы, однако пока ответов их Берлина надзорное ведомство не получало, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва, Наталья Петрова

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