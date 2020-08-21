Главврач омской больницы озвучил основной диагноз Навального

Главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский озвучил основной диагноз Алексея Навального. По его словам, речь идет о нарушении обмена веществ.

Главврач отметил, что на сегодняшний день «есть рабочие диагнозы», однако диагноз, к которому врачи «сейчас более всего склоняются» – это «нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ» (цитата по ngs55.ru). По его словам, это может быть вызвано «резким понижением сахара в крови в самолете, что вызвало потерю сознания».

«То, что идет в СМИ про химический компонент, который был взят на экспертизу, – могу сказать, что это был не биологический материал, а материалы с поверхности кожи, одежды, ногтей и так далее, – добавил Мураховский, отметив, что проведенные исследования показали, что «обычная промышленная химия, которая используется, например, в пластиковых стаканчиках, которые все трогают». Речь идет о 2-этилгексил дифенил фосфате. По словам главврача, в крови пациента этого вещества нет. Он также сообщил, что отравление оксибутиратами и барбитуратами исключено – в крови Навального эти соединения не обнаружены.

Ранее заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что оппозиционеру поставлен диагноз, однако назвать его он не в праве, поскольку эта информация защищена законом о персональных данных. Он отметил, что жена Навального и его брат осведомлены о диагнозе. Калиниченко также сообщил, что исследования не выявили токсинов в крови и моче политика. По его словам, в ходе консилиума врачи пришли к выводу, что пациент не был отравлен. Перед этим директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил со ссылкой на представителя транспортной полиции, что было обнаружено смертельно опасное вещество, которым, вероятно, был отравлен оппозиционер. Информация о том, где обнаружили яд и был ли он в организме Навального, не уточнялась.

Между тем, как заявила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, жене и брату Алексея Навального его диагноз не сообщали. «То, что им рассказали, – это набор симптомов, который может быть интерпретирован по-разному. Причину состояния Алексея врачи по-прежнему не могут установить», – написала она в своем твиттере.

В свою очередь лечащий врач Навального Анастасия Васильева не доверяет информации омских медиков. «Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну, и падение сахара не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным», – написала Васильева в своем твиттере. По ее словам, «опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах».

Как сообщал «Новый День», 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. В результате командир лайнера принял решение об экстренной посадке в аэропорту Омска. Медики госпитализировали оппозиционера в реанимационное отделение в состоянии комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Соратники Навального уверены, что его отравили, подмешав яд в чай. Они настаивают на перевозке Навального в берлинскую клинику. Однако омские врачи пока не дают разрешения на транспортировку политика, ссылаясь на его нестабильно тяжелое состояние. Отметим, что из Германии в Омск уже прилетел спецборт для перевозки Навального за границу.

Омск, Наталья Петрова

Омск. Другие новости 21.08.20

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