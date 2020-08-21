Врачи поставили диагноз Навальному, отвергнув отравление ядом

Проведенные медиками исследования не выявили токсинов в крови и моче оппозиционного политика Алексея Навального, который помещен в реанимационное отделение больницы в Омске и находится в состоянии естественной комы. Об этом рассказал заместитель главврача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, следов ядов также не обнаружено.

Врач отметил, что анализы проводятся не только в Омске, но и в Москве. «Мы говорим сейчас о различных возможностях отравления», – сказал Калиниченко, добавив, что в ходе консилиума медики пришли к выводу, что пациент не был отравлен. Калиниченко также заявил, что Алексею Навальному поставлен диагноз, однако озвучить его он не в праве, так как эта информация защищена законом о персональных данных. Он отметил, что супруга Навального и его брат осведомлены о диагнозе.

«В крови и моче ядов не обнаружено. Мы не считаем, что пациент перенес отравление. Практически имеем полный диагноз с осложнениями. К сожалению, его не могу озвучить. Жене и брату мы назвали диагноз устно. В настоящее время состояние пациента нестабильно», – рассказал врач.

Как писал «Новый День», ранее директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил со ссылкой на транспортную полицию, что было обнаружено смертельно опасное вещество, которым, вероятно, был отравлен оппозиционер. Информация о том, где обнаружили яд и был ли он в организме Навального, не озвучивалась.

Юлия Навальная допускает, что пока ее супруга отказываются выдавать для транспортировки на лечение в Германии, остатки яда выйдут из его организма, и факт попытки смертельного отравления доказать не удастся. В аэропорт Омска прибыл спецборт, оборудованный медицинскими аппаратами, однако омские медики заявляют о нестабильно состоянии пациента и запрещают его транспортировку. По словам Анатолий Калиниченко, из-за перепадов давления во время полета состояние пациента может ухудшиться.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. В результате командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Омска. Медики госпитализировали оппозиционера в реанимационное отделение в состоянии комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Соратники Навального уверены, что его отравили, подмешав яд в чай.

«Представитель омской больницы заявил, что Навальный не был отправлен. То есть час назад нам говорили про смертельный яд, опасный для окружающих, а теперь – что токсины не найдены. Что у них вообще происходит?» – возмущается пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 21.08.20

Станции метро, аэропорты, суды и больницы: в Москве набирает обороты новая волна лжеминирований. / Десятки сотрудников «Ашана» уволили в рамках антикоррупционной кампании. / «Полиция сообщила о смертельно опасном веществе»: соратники Навального заявили об обнаружении яда в его организме. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»