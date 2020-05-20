Заксо выходит с карантина. Его открытость для СМИ зависит от губернатора

Свердловское заксобрание выходит из режима дистанционной работы. Все депутаты и помощники сдали тесты на коронавирус и получили результаты, говорящие об отсутствии инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксо, профильным комитетам предстоит большая работа по подготовке очередного заседания, в проекте повестки которого на данный момент уже 42 вопроса. Среди них – законопроекты об исполнении областного бюджета-2019, об исполнении бюджета ТФОМС-2019, отчет об исполнении программы управления госимуществом.

В ближайший понедельник, 25 мая, соберется комитет по законодательству, в четверг, 28 мая – комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике.

Будут ли на заседания комитетов приглашены журналисты, пока неизвестно. В заксо пояснили, что это зависит от того, смягчит ли губернатор до конца этой недели ограничительные меры по Covid-19.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

Снижена ставка по ипотеке для военных в Академическом. / 20 мая в Свердловской области ожидаются следующие события. / В автобусном парке Екатеринбурга заразились коронавирусом несколько десятков человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»