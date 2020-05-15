Комитеты заксо еще не заработали: все сдают тесты на Covid-19

Первые полноценные заседания комитетов свердловского заксобрания состоятся только в начале июня. Пока же большинство депутатов, консультантов и сотрудников аппарата работают в удаленном режиме.

Как сообщил «Новому Дню» депутат Вячеслав Вегнер, на этой неделе и депутаты, и их помощники, и сотрудники аппарата сдали тест на коронавирус нового типа – готовятся к выходу с режима самоизоляции, который по указу губернатора состоится 19 мая. Тесты сдают прямо в здании заксобрания, где один из кабинетов оборудован под медпункт.

Еще один депутат рассказал, что пока обсуждение законопроектов и другая работа идет в основном по переписке. «Заседания комитетов назначены на первые числа июня», – сказал он.

Напомним, ранее председатель заксо Людмила Бабушкина говорила, что, если к 12 мая Свердловская область не выйдет на плато по заражению коронавирусом, комитетам придется осваивать работу в формате видео-конференц-связи. «Если прогнозы эпидемиологов подтвердятся, и после 11 мая пандемия выйдет на плато, мы сможем работать в обычном режиме с соблюдением всех мер предосторожности. Если нет, то комитеты должны быть готовы провести заседания в онлайн режиме, так как работа над законопроектами не может быть остановлена», – подчеркнула Бабушкина. Напомним, что очередное заседание заксо запланировано на 9 июня.

Добавим, по состоянию на 15 мая общее количество зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в области составляет 2 466. За сутки оно увеличилось на 104.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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