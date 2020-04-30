В случае невыхода на плато по Covid-19 к 12 мая комитеты заксо будут заседать дистанционно

Если к 12 мая Свердловская область не выйдет на плато по заражению коронавирусом, комитетам заксобрания придется осваивать работу в формате видео-конференц-связи.

Об этом сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксо со ссылкой на спикера Людмилу Бабушкину, которая сегодня провела совещание со своими заместителями и председателями комитетов и утвердила график работы на май.

Людмила Бабушкина отметила, что с учетом майских праздников режим подготовки к очередному заседанию будет достаточно напряженным. Заседания комитетов начнутся уже во второй декаде мая. «Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, связанную с новой коронавирусной инфекцией, я предлагаю председателям комитетов рассмотреть возможность провести заседания по видеоконференцсвязи. Если прогнозы эпидемиологов подтвердятся, и после 11 мая пандемия выйдет на плато, мы сможем работать в обычном режиме с соблюдением всех мер предосторожности. Если нет, то комитеты должны быть готовы провести заседания в онлайн режиме, так как работа над законопроектами не может быть остановлена», – подчеркнула Бабушкина.

Напомним, что очередное заседание заксо запланировано на 9 июня.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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