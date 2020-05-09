В небе над Екатеринбургом прошел авиапарад в честь Дня Победы (ФОТО)

В Екатеринбурге прошел авиапарад в честь Дня Победы. В небе над городом пролетели 22 машины: вертолеты, истребители, самолеты-разведчики и другие. Горожане вышли на улицы и на балконы, чтобы поучаствовать в празднике.

Самолеты и вертолеты взлетели с четырех аэродромов в Пермском крае, Свердловской и Челябинской областях, затем собрались в единый строй и пролетели над Екатеринбургом на минимальных высотах – от 200 до 400 метров. Пролет техники было хорошо видно тем, кто живет в центре Екатеринбурга – самолеты летели вдоль проспекта Ленина, в сторону ВИЗа и уходили на разворот.

Всего в авиапараде приняли участие 22 машины: высотные истребители-перехватчики МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, боевые ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, крупнейший в мире серийный транспортный вертолет Ми-26, а также самолеты Л-410, Ан-26 и Ан-12. Су-34 и Ми-24 участвовали в параде впервые. Добавим, что жители Екатеринбурга наблюдали за пролетом техники не только с балконов и из окон, как просили ранее власти региона. Многие вышли на улицы – зрители скопились на проспекте Ленина, перекрестке с Московской, а также вдоль улицы Татищева. Почти все люди были в масках и старались соблюдать дистанцию.

Пролет над Екатеринбюургом. Репетиция авиапарада

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 09.05.20

Екатеринбуржцы массово вышли в центр отмечать 9 Мая (ФОТО). / Энергетики передали свердловским больницам реагенты для экспресс-тестов на коронавирус. / Расселение вахтовиков, больничные вспышки, карантин в монастырях: как регионы воюют с Covid-19 и к чему это приводит (ИНФОГРАФИКА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»