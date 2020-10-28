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Среда, 28 октября 2020, 20:49 мск

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«Автомобилист» при пустых трибунах одержал трудную победу над «Локомотивом» (ФОТО)

Хоккейный клуб «Автомобилист» впервые сыграл на домашней арене при пустых трибунах. Из-за коронавирусных ограничений в Свердловской области с понедельника все спортивные соревнования на закрытых площадках проходят без зрителей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», без поддержки болельщиков «Автомобилист» с трудом победил ярославский «Локомотив» со счетом 1:0. Все три периода матча в практически пустом «Уральце» прошли без голов, причем временами гости переигрывали екатеринбуржцев, но вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж был непробиваем, успешно отразив 35 бросков в створ. Единственная шайба в матче была забита в овертайме – победу хозяевам принес Брукс Мейсек.

«Сегодня был очень интересная атмосфера – матч при пустых трибунах. Сегодня большое значение имела игра в неравных составах. Обе команды имели большое количество удалений, по шесть в каждой команде. И нам нужно было показать все самое лучше. Якуб продемонстрировал потрясающую игру и позволил нам добиться нужного результата», – подвел итоги встречи главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс.

В статистике Якуба Коваржа это уже 40-й «сухой» матч в Континентальной хоккейной лиге. «Да, я знал, что могу совершить юбилейный «сухарь». Я надеялся на него, он мне был очень нужен. «Локомотив» – очень хорошая команда, отлично играет в обороне. Они не дали нам создать никаких моментов. Также у них быстрая атака, они хорошо действуют под воротами. Мы сегодня играли в меньшинстве шесть раз, но выстояли и оставили шанс на победу в овертайме», – прокомментировал чешский вратарь.

Он добавил, что поначалу выходить на раскатку при пустых трибунах было непривычно. «Без зрителей очень тяжело, но когда матч начинается, то мои глаза падают с трибун на площадку, я фокусируюсь на игре. К сожалению, других вариантов нет. Думаю, все рады, что мы продолжаем играть в хоккей. Если бы сезон вообще отменили, то народ злился бы куда больше», – заявил Коварж.

Благодаря сегодняшней победе «Автомобилист» закрепился на третьем месте в Восточной конференции. Следующую игру команда проведет также в Екатеринбурге – с рижским «Динамо».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 28.10.20

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Метки / ХК «Автомобилист»

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