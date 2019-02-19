Истории Нового Дня
Где взять онлайн-кассу и как избежать штрафа
Простые ответы на главные вопросы предпринимателей
С 1 июля этого года все предприниматели должны работать с онлайн-кассами. Сейчас их устанавливает малый бизнес и индивидуальные предприниматели, даже те, кто никогда раньше с кассами вообще не работал. Предпринимателям, ведущим свое дело, разобраться в новых требованиях законодательства гораздо сложнее, чем крупному бизнесу со штатом бухгалтеров и юристов. Мы собрали самые популярные вопросы об онлайн-кассах и с помощью ДелоБанка подготовили полные и понятные ответы на них.
Не знаю, как выбрать кассу. В магазинах стоят кассы с выдвижным лотком, куда продавцы деньги складывают, — мне нужно подобное устройство? Вдруг я сейчас что-то куплю, а она потом устареет? Или они все одинаковые?
Кассы бывают разные. Вообще, онлайн-касса выглядит как обычная. По сути, это и есть привычная всем касса, в которую установили начинку размером со спичечный коробок — она отправляет данные в налоговую инспекцию онлайн. Можно взять уже имеющееся устройство и модернизировать его. Правда, есть нюансы: большая по габаритам касса отлично подходит гипермаркетам, а вот в маленьком частном магазинчике может не оказаться под нее места. Ну и есть риск, что скоро такое оборудование устареет.
А еще есть «умные» онлайн-кассы — смарт-кассы. Это небольшое по размерам устройство на базе Android, которое можно установить на любом пространстве. По сути, к мобильному телефону приставили чекопечатающую машинку, оснастили фискальным накопителем и зарегистрировали в налоговом органе. У таких касс есть большой экран, на них можно устанавливать обновления, и их функционал гораздо шире, чем просто отправка по сети чека в налоговую.
К примеру, смарт-кассы ДелоБанка собирают в облачном сервисе данные о продажах — что продано, где, кем. Можно посмотреть отчеты, выстроить аналитику по месяцам, неделям или по конкретной точке и удаленно контролировать бизнес. А еще с такой смарт-кассой очень просто работать — не нужно никаких специальных навыков, там дружественный интерфейс, за 15 минут любой человек разберется, что нужно делать.
Моя мама индивидуальный предприниматель, торгует овощами, фруктами, ягодами на рынке. Она считает, что ей кассы ставить не надо. К тому же компьютер под прилавок не поставить, да и интернет там только с телефона. У отца тоже небольшой бизнес, торгует квасом, думает, что и ему онлайн-касса не нужна. Они правы?
Давайте разберемся. Многие виды бизнеса уже поставили онлайн-кассы, к 1 июля 2019 года это должны сделать и предприниматели, у которых нет наемных сотрудников, и организации, оказывающие услуги. Исключения есть.
На рынке как таковом онлайн-кассой пользоваться нужно, но не всем. В конце мая были приняты поправки, по которым индивидуальным предпринимателям без наемных работников, которые продают собственную продукцию, дали еще одну отсрочку — до 2021 года. Если ваша мама продает овощи, которые выращивает сама, и у нее в штате нет никаких сотрудников — ей на самом деле касса не нужна. Но если она покупает огурцы-помидоры на овощебазе, то с 1 июля 2019-го онлайн-кассу она поставить обязана. С бизнесом вашего отца ситуация похожая — если он сам сделал квас, получил на него необходимые документы и продает из бочки — можно без кассы. Если покупает напиток у оптовика, а затем продает — то касса нужна.
Есть еще несколько исключений, полный список организаций, которые могут не ставить онлайн-кассы, указан в статье 2 ФЗ  № 54 от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».
У меня бизнес в сфере услуг, занимаюсь доставкой товаров. Работают три курьера — каждому нужно выдать по онлайн-кассе? Я покупал терминалы для приема карт, их можно выкидывать или они как-то к кассе подключаются?
Госдума разрешила работать курьерам без бумажного кассового чека. То есть у вашей организации онлайн-касса быть должна, но ее можно поставить в офисе и формировать чеки через нее. А покупателю курьер может или скинуть чек по электронной почте, или дать QR-код.
Кассы нужны к 1 июля 2019 года. Я успею? А если не успею? Слышал, раньше давали отсрочку.
Основная проблема, связанная с активацией кассы, — это ее регистрация в налоговой инспекции. Это последний этап подключения, но он довольно масштабный — подключаются предприниматели, у которых нет наемных сотрудников, и организации, оказывающие услуги. Это очень большой сегмент, около миллиона предпринимателей: услугами (транспорт, туризм, косметические салоны и т. д.) занимается порядка 30−50% бизнеса, работающих без наемных сотрудников тоже очень много. В налоговом органе, вероятно, наплыв желающих, но успевать надо.
Отсрочку на самом деле давали — несколько лет назад, когда не хватало контрольно-кассовой техники. Сейчас проблем с наличием устройств нет. Поэтому сначала налоговый орган сделает предупреждение. А потом начнутся штрафы. Наказание прописано в статье 14.5 КоАП РФ «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники».
Что мне грозит, если я не поставлю кассу, и как налоговая вообще об этом узнает?
Ответственность за неприменение кассы довольно серьезная. Юридические лица должны будут заплатить штраф, равный от ¾ до одного размера суммы расчета, но не менее 30 тысяч рублей, должностные лица и ИП — от четверти до половины суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей. За повторное нарушение бизнес могут закрыть на срок до трех месяцев. И налоговый орган обязательно об этом узнает — например, во время проверки. А еще ФНС придумала приложение для покупателей по проверке чеков, так что ваш обман может вскрыться после первой же продажи. Не стоит так рисковать, к тому же стоимость онлайн-касс не так уж велика.
Онлайн-касса — это сплошные расходы. Кассу купить, подключить, деньги банку за эквайринг платить, расчетно-кассовое обслуживание тоже денег стоит… Дорого! Как сэкономить?
Брать все «оптом». Идеальное решение — кассы ДелоБанка. Это смарт-кассы, то есть устройства на базе Android, которые не только отправляют данные в ФНС, но и помогают управлять бизнесом. Во-первых, раз кассами занимается банк — то с точки зрения безопасности здесь уже все продумано, никаких проблем не будет. Во-вторых, бизнесмену это выгоднее, чем покупать у разных поставщиков по отдельности кассу, облачный сервис, РКО, эквайринг и т. д. Причем клиенты ДелоБанка платят только за сервис, оборудование уже входит в эту стоимость.
Варианта два. Первый — за 1 700 рублей клиент получает полностью готовую кассу, включая эквайринг. В этом случае даже при подключении не надо связываться лично с налоговым органом, за вас все сделает помощник банка. Второй вариант — для тех, кому нужен более индивидуальный подход, кто знает, как настроить оборудование именно под свои задачи. Услуга стоит 500 рублей в месяц. Кстати, и в этом случае банк порекомендует партнера-помощника.
Кассу тоже можно выбрать. Самая маленькая — с пятидюймовым экраном. У нее есть база для зарядки и возможность подключения сканера. Вариант со сканером становится уже полноценным аналогом стационарной кассы, у нее полный функционал, эквайринг, но места занимает гораздо меньше. Касса побольше — с семидюймовым экраном и ПИН-падом. Выбирайте вид кассы и оставляйте заявку на сайте ДелоБанка, с остальным вам помогут сотрудники банка.
ДелоБанк – проект ПАО «СКБ-банк». Эквайринг – эквайринговое обслуживание торгово-сервисных предприятий. Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. Обслуживание, совершение расчетно-кассовых операций и подключение доп. услуг – в соответствии с тарифным справочником филиала «Дело» ПАО «СКБ-банк». Подробности по тел. 8 800 5000 700 (звонок по России бесплатный) или на сайте https://delo.ru.
Над проектом работали:
Светлана Загороднева
Татьяна Пакулова
Ольга Мишунина
Наталья Селиванова
Павел Феоктистов
Фото:
Семен Саливанчук
В проекте использованы фото и видеоматериалы информационного агентства «Новый День».
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