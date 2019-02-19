Где взять онлайн-кассу и как избежать штрафа

Варианта два. Первый — за 1 700 рублей клиент получает полностью готовую кассу, включая эквайринг. В этом случае даже при подключении не надо связываться лично с налоговым органом, за вас все сделает помощник банка. Второй вариант — для тех, кому нужен более индивидуальный подход, кто знает, как настроить оборудование именно под свои задачи. Услуга стоит 500 рублей в месяц. Кстати, и в этом случае банк порекомендует партнера-помощника.
Кассу тоже можно выбрать. Самая маленькая — с пятидюймовым экраном. У нее есть база для зарядки и возможность подключения сканера. Вариант со сканером становится уже полноценным аналогом стационарной кассы, у нее полный функционал, эквайринг, но места занимает гораздо меньше. Касса побольше — с семидюймовым экраном и ПИН-падом. Выбирайте вид кассы и оставляйте заявку на сайте ДелоБанка
, с остальным вам помогут сотрудники банка.