Где взять онлайн-кассу и как избежать штрафа

Кассы бывают разные. Вообще, онлайн-касса выглядит как обычная. По сути, это и есть привычная всем касса, в которую установили начинку размером со спичечный коробок — она отправляет данные в налоговую инспекцию онлайн. Можно взять уже имеющееся устройство и модернизировать его. Правда, есть нюансы: большая по габаритам касса отлично подходит гипермаркетам, а вот в маленьком частном магазинчике может не оказаться под нее места. Ну и есть риск, что скоро такое оборудование устареет.

А еще есть «умные» онлайн-кассы — смарт-кассы. Это небольшое по размерам устройство на базе Android, которое можно установить на любом пространстве. По сути, к мобильному телефону приставили чекопечатающую машинку, оснастили фискальным накопителем и зарегистрировали в налоговом органе. У таких касс есть большой экран, на них можно устанавливать обновления, и их функционал гораздо шире, чем просто отправка по сети чека в налоговую.

К примеру, смарт-кассы ДелоБанка собирают в облачном сервисе данные о продажах — что продано, где, кем. Можно посмотреть отчеты, выстроить аналитику по месяцам, неделям или по конкретной точке и удаленно контролировать бизнес. А еще с такой смарт-кассой очень просто работать — не нужно никаких специальных навыков, там дружественный интерфейс, за 15 минут любой человек разберется, что нужно делать.

