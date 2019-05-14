Истории Нового Дня
25 лет интернета в России
Российские айтишники, да и простые юзеры в этом году могут отметить своеобразный юбилей — 25 лет появления сетевой индустрии в России. Четверть века назад, в 1994 году, международный сетевой центр interNIC официально зарегистрировал за РосНИИРОС право администрировать домен Ru. С этого момента начинается эпоха российского интернета.
Екатеринбург в этом процессе не отставал от российских столиц. К развитию интернета приложили руку и компании, уже занимавшиеся информационными технологиями и связью, и военные, и обычные энтузиасты-геймеры, «тянувшие» кабель, чтобы «шпилить» по сети.
Как зарождался интернет в 90-х, кто и как создавал первые сети в Екатеринбурге и как появились известные телекоммуникационные бренды, рассказывают сотрудники ITM Холдинга (бренды «Планета» и MiraLogic), принимавшие непосредственное участие в развитии интернета на Урале.
Экстрим. Под грифом «Секретно»
Все знают, что технологии современного интернета появились в 70-е годы благодаря американским военным разработкам. Удивительно, но и в наших широтах без военных не обошлось. В 1994 году екатеринбургская коммерческая компания «Экстрим» (впоследствии называвшаяся «Экстрим плюс», «Экстрим про», «Экстрим Информационные Технологии») получила заказ на автоматизацию бизнес-процессов в полевых учреждениях Центрального банка России, а конкретно — в тех его подразделениях, которые взаимодействовали с Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Российской армии.
«Для нас это был первый подобный проект. Сложный, интересный и масштабный. Тогда для России это был уникальный опыт, аналогов не было. Для реализации интеграционного проекта была собрана команда IT-специалистов. Команда, на базе которой стали возможны будущие достижения», — говорит один из учредителей ITM Холдинга Андрей Веселов.
Не раскрывая грифы «Секретно» и «Совершенно секретно», можно сообщить: созданная в результате информационная система тотально автоматизировала деятельность заказчика: от движения денежных средств до учета времени простоя автотранспорта в служебных гаражах.
«Провода, сети, коммутаторы, операционные системы, софт — все это мы делали сами. Когда мы пришли, там были счеты и бумажные карточки. Когда мы закончили — функционировала уникальная система, глобальная сеть, которая связывала все эти учреждения по всей России, обеспечивала согласование, передачу, обмен информацией в режиме реального времени между всеми подразделениями».
Генеральный директор ITM Холдинга Алексей Демин
Именно тогда формировались принципы работы одного из ведущих игроков на рынке телекоммуникаций Урала — ITM Холдинга. Ориентация на системообразующие свойства природы, применение точных, естественных наук, эффективность во всем, инновационность, ответственность.
Заказчики, очевидно, остались довольны результатом, и стороны сотрудничали до 2002 года, пока Центробанк не создал собственную службу автоматизации. И даже после этого, вплоть до конца нулевых, созданная командой «Экстрима» система продолжала эксплуатироваться. Параллельно с работой в сфере автоматизации с конца 90-х команда «Экстрима», получившая серьезный опыт в IT-технологиях, начала диверсификацию своей деятельности в IT-отрасли. Выход на новый рынок произошел естественным образом, когда айтишники «Экстрима» впервые поделились каналом доступа в интернет с соседями по офисному зданию. В 1997−98-х годах в здании по адресу: Комсомольская, 37, компания обрела своих первых корпоративных клиентов как интернет-провайдер.
«Изначально это были такие же компании, которые располагались в нашем здании. Постепенно мы распространяли линии связи и на соседние здания, через дорогу, и так далее, так далее, так далее. Руководствуясь принципами, которые были заложены в процессе нашей работы в сфере автоматизации, мы изначально думали, как сделать все максимально качественно и отказоустойчиво, чтобы клиент даже не задумывался о том, как это работает».
Игорь Бушков, один из учредителей ITM Холдинга.
Формирование клиентской базы юридических лиц началось с небольших компаний, а затем подтянулись и первые крупные клиенты — заводы и банки. В 2002 году, решив сфокусировать усилия на операторской деятельности, провайдер-команда «Экстрима» выделилась в отдельный бизнес и стала быстро получать новых клиентов. Стратегия развития предполагала бескомпромиссный упор на качество сервиса. В то время, когда многие операторы закапывали дешевые хабы и свитчи в керамзит чердаков, соединяя в «гирлянды» свои первые узлы медными линиями, «Экстрим» строил полностью управляемую сеть на базе волоконно-оптических линий с единой топологией и жесткими стандартами.
«Оптическая транспортная сеть — тогда это было очень и очень дорого… Коллеги по цеху крутили пальцем у виска, но мы знали, на что идем. Эта была осознанная плата за инвестиции в будущее. Решения 15-летней давности приносят свои плоды по сей день».
Алексей Демин
Информация о высоком качестве работы оператора «Экстрим» распространялась быстро, несмотря на полное отсутствие рекламы. Все деньги вкладывались в техническую составляющую продукта, а не в маркетинговую обертку. Лучшей рекламой был сам уровень сервиса и отзывы админов.
«Забавно, что в «Северной казне» — одном из самых известных на Урале банков того времени в памятке клиентам прямо указано: «Требование для качественной работы интернет-банка — подключение к интернету от оператора «Экстрим».
Андрей Веселов, один из учредителей ITM Холдинга
Вскоре клиентами «Экстрима» стали многие ведомственные заказчики, к примеру, региональное управление ФСБ, министерства и ведомства областного правительства, штаб Приволжско-Уральского военного округа, администрация Екатеринбурга, свердловский ГУФСИН, законодательное собрание, городские суды и многие другие. К середине нулевых широкий круг бизнесменов разных мастей понял, что без стабильного широкополосного интернета невозможно вести дела, — началась тотальная информатизация всех сфер деятельности и бурный рост рынка услуг связи.
Много лет спустя, в 2012 году, морально устаревший лейбл «Экстрим ИТ» будет заменен современным технологичным брендом для бизнеса — MiraLogic. Под этой торговой маркой компания обеспечивает связью более 7 000 предприятий Свердловской области, по-прежнему обслуживая не только государственные структуры и крупный бизнес, но и других операторов связи.
Короткая история
«Сир, 20» (Sir-20)
В самом начале 2000-х в Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ несколько живущих по соседству студентов, которым «было лениво таскать другу к другу компьютеры, чтобы поиграть», протянули провода и, используя максимально дешевое телекоммуникационное оборудование, связали свои компьютеры в локальную сеть. В сети оказались два типовых многоквартирника: Сыромолотова, 16, и Сыромолотова, 20. Сеть, в которой «можно было пообщаться и поиграть», назвали Sir-20 (от «Сыромолотова, 20»).
Сарафанное радио привлекало все новых друзей и участников-любителей, так что сеть стала быстро расти. Вскоре Sir-20 получила собственный доступ в интернет. А через год студенты с Сыромолотова опутали проводами несколько десятков домов на ЖБИ и решили вывести проект на коммерческие рельсы.
«В самом начале нас было четверо молодых парней. Мы ходили и делали все сами. То есть сами кабели тянули, сами клиентов подключали, устраняли неисправности, принимали платежи…»
Александр Бочегов, директор управления по работе с клиентами ITM Холдинга
Любопытно, что рождение и эволюция этого проекта, как, впрочем, история многих операторов связи тех лет, была связана с военными технологиями. Дело в том, что в качестве первых линий связи между домами провайдеры использовали бронированный медный спецкабель П-296, огромные мотки которого в виде катушек лежали на военных складах невостребованными. И продавался этот кабель чуть дороже, чем просто медь.
«Это кабель с палец толщиной, под пластиковой оболочкой там идет стальная оплетка и четыре медных жилы, залитые в полиэтилен. Кабель использовали военные, он очень прочный, по нему танки могли ездить. Очень тяжелый! Все это дело продавали на катушках по 500 метров и весом килограммов в 60. Идем по улицам ЖБИ, катим эту катушку, а потом с кряхтением тащим ее наверх девятиэтажки. У этого кабеля для наших первых задач оказались прекрасные характеристики. Это решение позволяло относительно дешево объединять сегменты сети».
Александр Бочегов
Через пару лет клиентами Sir-20 стали более 200 жителей ЖБИ. Они чатились, сражались в сетевые игры, осваивали интернет начала 2000-х и платили за все это удовольствие энтузиастам с Сыромолотова, которые шли и покупали очередные катушки с П-296 и тянули его все к новым и новым домам.
«Сколько платили тогда нам за такой интернет? Средний чек, который клиент считает адекватным относительно своего семейного бюджета, сформировался уже тогда и не меняется по сей день. Это 600−700 рублей в месяц. А провайдеры и тогда, и сейчас бьются за эту цифру».
Александр Бочегов
Сеть постепенно технически и интеллектуально эволюционировала, получая вместе с новыми моделями оборудования дополнительные опции для клиентов. На каждом этапе ребятам приходилось самим, методом проб и ошибок, изобретать технические и бизнес-решения, чтобы продвигать проект дальше. Но, как это часто бывает, как только уровень дохода перестал быть символическим, между партнерами возникли разногласия по вопросам о тактике будущего развития. Мнения разделились, разделилась и команда.
«Планета»
В 2003 году состоялась судьбоносная встреча команды «Экстрима» и отколовшихся основателей Sir-20. И если первые уже имели серьезный вес на рынке провайдинга для бизнеса, то вторые накопили важный опыт по работе с частными клиентами. Стороны увидели хороший синергетический эффект в объединении. Спустя месяц обновленная команда кинула клич на выбор имени своему новому проекту. Один из представителей IT-тусовки Екатеринбурга на форуме Е1 придумал имя за веселый приз в виде ящика пива. Так начался один из самых сильных в России телекоммуникационных брендов — «Планета».
«Первые 50 клиентов — это где-то конец 2003 года. Первые 500 клиентов — 2004-й. На старте я был в одном лице секретарь, менеджер по заключению договоров, техподдержка и вообще консультация обо всем на свете. Офиса тогда, на самом старте, еще не было. Поэтому в любом месте, на крыше, в транспорте, где угодно — звонок, и ты «але. И начинаешь все рассказывать».
Александр Бочегов, один из учредителей ITM Холдинга и бессменный директор ООО «Комтехцентр»
«Развернуть новую домашнюю сеть, причем с уровнем отказоустойчивости и технологичности, соответствующим крупным корпоративным заказчикам, удалось в достаточно короткие сроки, — рассказывают представители «Планеты». — Энергия молодости, желание осваивать все новые горизонты плюс системный подход дали свой результат.
«У нас всегда была собственная технологическая лаборатория с уникальными для России изобретениями. Например, в те годы настоящим кошмаром провайдеров были грозы, после которых целые микрорайоны подолгу сидели без связи. Мы тогда придумали собственную грозозащиту. В грозу, когда все остальные городские сети падали и подолгу лежали, сеть «Планеты» или сохраняла, или быстро восстанавливала свою работоспособность».
Алексей Демин
Уже тогда «Планета» работала по принципу «включил и пользуйся», без всяких авторизаторов. Вопросы безопасности, внутреннюю авторизацию компания брала на себя. У клиента «Планеты» никто не мог украсть ни одного мегабайта.
«И вот под эгидой качества, надежности, скорости, приемлемых тарифов к нам пошли люди. По первости по клиентам бегали ножками и деньги собирали через приходно-кассовые ордера. Всякие системы приема платежей — это уже сильно потом, а тогда собирались деньги только вручную. То есть каждый месяц я обходил человек 300−400. Позже появился офис и стало как-то попроще».
Александр Бочегов
К 2004 году «Планета» вышла далеко за пределы ЖБИ. Началась экспансия в другие районы города. Синие Камни, Пионерский… К 2005 году вышли на уровень нескольких тысяч клиентов. В 2006 году в качестве внутрисетевого сервиса был создан медиапортал и СМИ Weburg.net, мгновенно собравший многотысячную аудиторию. В том же 2006 году стартовал проект цифрового телевидения «Планеты».
«Мы понимали, что телевидение рано или поздно уйдет в IP, как и телефония. Так что поставили несколько спутниковых тарелок, брали оттуда телеканалы, транслировали в сеть. И в течение пары лет мы учились правильно использовать сеть как средство доставки ТВ-продукта. Подводных камней было много, но постепенно разобрались».
Алексей Демин
В те годы позволить себе развивать массовые услуги цифрового телевидения могли лишь очень крупные операторы: необходимо было купить у вендора специальное и весьма дорогое оборудование, выделить его в отдельное помещение, обслуживать, охлаждать и резервировать. И платить немалые деньги за любые изменения при необходимости подстроить оборудование под себя.
«Однако мы полностью сами написали уникальный софт, создали собственные интерфейсы, изобрели свои решения по приему и трансляции телеканалов. С ноля подняли весь комплекс оборудования. В 2006 году вышли на коммерческие рельсы в этом проекте, и на сегодняшний день, я считаю, что наша платформа — одна из лучших по соотношению цена-качество», — говорит Алексей Дёмин.
«У нас не было денег, но были мозги. Разобравшись в предметной области до винтиков, мы сами под себя спроектировали систему – гибкую и практичную. В этом и есть наша фишка: мы досконально разбираемся в интересующем нас вопросе, чтобы точно понимать, как это работает, и контролировать все. Только так можно обеспечить качество продукта».
Олег Талалаев, директор по маркетингу ITM Холдинга
Все инновации, обеспечившие «Планете» лидерство в технологиях цифрового ТВ или передачи данных, появились именно благодаря системному подходу, заложенному основателями компании. «То, что сегодня у нас 4К-телевидение, андроид-телеприставка с двумя интерфейсами, голосовое управление телевидением или оптический гигабит до квартиры, — все это стоит на фундаменте стратегий, сформулированных годы назад», — подчеркивают топ-менеджеры холдинга.
ITM-Холдинг
В 2008 году компания перешла на холдинговую структуру юридических лиц. Информационные Технологии и Менеджемент (Information Technology Management) — так назвали управляющую холдингом компанию.
В 2010-е годы операторский бизнес перешел в фазу регионального развития. Появившиеся филиалы компании называли «Территориями». Самой крупной Территорией остается «Екатеринбург», она включает в себя Березовский и Кольцово. В 2010 году компания развернула филиал в Нижнем Тагиле, за два года отстроив сети по всему городу, быстро заняла весомую долю рынка. С 2013 года действует Территория «Каменск-Уральский».
Дальше наступили десятые годы, когда технологии стали доступнее. Оптика стала дешевле, коллеги по цеху, выросшие рядом с нами, стали сильнее, качество базовых сервисов подтянулось. Интернет стал превращаться в коммунальную услугу. Телевидение по IP-сетям перестало быть чем-то необычным. Федералы отстроили свои сети в Екатеринбурге.
«Мы вступили в эпоху жесткой конкуренции и насыщения рынка. Простое экстенсивное развитие теперь недостаточно для выживания. Однако здорово, когда у компании на генетическом уровне заложены свойства думать на годы вперед».
Олег Талалаев
Сейчас в ITM Холдинге трудится более 750 человек. Компания остается одним из ключевых игроков телекоммуникационного рынка региона. Примечательно, что одним из приоритетных направлений деятельности Холдинга является производство программного обеспечения. Собственный департамент с несколькими десятками программистов занимается тотальной автоматизацией деятельности других подразделений. Практически все информационные системы, включая интернет-порталы и интерфейсы взаимодействия с клиентами, созданы и поддерживаются своими силами.
На современном этапе бренды «Планета» и MiraLogic производят для своих потребителей технологические продукты, формирующие тренды телекоммуникаций в России: Оптический гигабит, «Трансформер», 4К-телевидение, передовые интерфейсы телевидения, включающие интерактивные технологии отложенного просмотра, голосового управления и многое другое, с чем хорошо знакомы их клиенты. Другими словами, компания давно перестала быть просто провайдером, превратившись в одного из самых технологичных IT-работодателей Урала.
Это уже новейшая история. История, где интернет стал писаться с маленькой буквы, превратившись в обыденность, как вода из крана или электричество в розетке. Большой вклад в развитие IT-сервисов внесли наши местные уральские компании. От уникального опыта первых проектов в 90-х до сложных технологичных продуктов у вас дома. От катушек с медного кабеля в 2000-х до оптики в каждой квартире. От помегабайтного экономного учета дорогого трафика до безлимита на скорости 1 Гигабит в секунду в обычной городской квартире.
«Обычно все хорошее, качественное ассоциируется с чем-то не отсюда, с Москвой-Питером, Западом. Но вот мы — местная компания, которая родилась здесь, в Екатеринбурге, построена на свои деньги, своими мозгами. Делаем качественный продукт — для сотен тысяч наших земляков. Гордимся, что делаем это хорошо».
Олег Талалаев
Над проектом работали:
Татьяна Пакулова
Марат Усманов
Ольга Мишунина
Павел Феоктистов
Фото:
Семен Саливанчук
В проекте использованы фото информационного агентства «Новый День»
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