В те годы позволить себе развивать массовые услуги цифрового телевидения могли лишь очень крупные операторы: необходимо было купить у вендора специальное и весьма дорогое оборудование, выделить его в отдельное помещение, обслуживать, охлаждать и резервировать. И платить немалые деньги за любые изменения при необходимости подстроить оборудование под себя.

«Однако мы полностью сами написали уникальный софт, создали собственные интерфейсы, изобрели свои решения по приему и трансляции телеканалов. С ноля подняли весь комплекс оборудования. В 2006 году вышли на коммерческие рельсы в этом проекте, и на сегодняшний день, я считаю, что наша платформа — одна из лучших по соотношению цена-качество», — говорит Алексей Дёмин.

