Именно тогда формировались принципы работы одного из ведущих игроков на рынке телекоммуникаций Урала — ITM Холдинга
. Ориентация на системообразующие свойства природы, применение точных, естественных наук, эффективность во всем, инновационность, ответственность.
Заказчики, очевидно, остались довольны результатом, и стороны сотрудничали до 2002 года, пока Центробанк не создал собственную службу автоматизации. И даже после этого, вплоть до конца нулевых, созданная командой «Экстрима» система продолжала эксплуатироваться. Параллельно с работой в сфере автоматизации с конца 90-х команда «Экстрима», получившая серьезный опыт в IT-технологиях, начала диверсификацию своей деятельности в IT-отрасли. Выход на новый рынок произошел естественным образом, когда айтишники «Экстрима» впервые поделились каналом доступа в интернет с соседями по офисному зданию. В 1997−98-х годах в здании по адресу: Комсомольская, 37, компания обрела своих первых корпоративных клиентов как интернет-провайдер.