Сегодня екатеринбуржцы привыкли, что «Уральские авиалинии» могут увезти их и в российские столицы, и в европейские, и на южное море, и на север. Первым международным рейсом авиакомпании был чартер в Израиль в 1995 году. Тогда же появились чартеры в Турцию, Испанию, Германию, Грецию и Таиланд. «Регулярка» стала возможна чуть позже: в 2000 году был открыт первый международный регулярный рейс Екатеринбург — Прага. Кстати, до сих пор это направление — одно из самых популярных. Освоение Азии началось в 2009 году: к саммиту ШОС открылся регулярный рейс в Пекин.

Сейчас «Уральские авиалинии» летают от Испании до Японии и от Сургута до Бангкока. А совсем скоро откроются несколько новых направлений: с декабря 2018 года «Уральские авиалинии» полетят в Японию, а с апреля 2019 года — в Индию.

