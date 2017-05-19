Основные направления: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Томск, Омск, Кемерово, Иркутск, Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Чита, Благовещенск, Владивосток, Нижний Новгород, Ереван, Гюмри, Нукус, Баку, Гянджа, Ленкорань, Батуми, Тбилиси, Кутаиси, Бишкек, Ош, Ташкент, Наманган, Душанбе, Худжанд, Куляб, Прага, Рим, Римини, Париж, Барселона, Лиссабон, Мюнхен, Тиват, Бургас, Ларнака, Ираклион, Тель-Авив, Овда, Анталья, Дубай, Пекин, Харбин, Чанчунь, Бангкок и другие.