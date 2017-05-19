Истории Нового Дня
Три бумеранга всегда возвращаются в аэропорт
Авиакомпания «Уральские авиалинии» празднует 25-летие
Авиакомпания «Уральские авиалинии» — базовая компания огромного региона — за 25 лет стала одним из ведущих авиаперевозчиков России. Сегодня это 47 современных аэробусов, 250 маршрутов, 25 стран и более 60 миллионов перевезенных пассажиров. Три бумеранга на логотипе перевозчика означают, что самолеты всегда возвращаются в аэропорт — они безопасны и оснащены по последнему слову техники. А начиналось все с отечественных «Ту», «Илов» и полетов по стране. Путь «УА» длиной в четверть века в архивных и современных фото, цитатах, удивительных цифрах и фактах.
Крылья Урала: 25 лет — 60 миллионов пассажиров
«Уральские авиалинии» появились ровно 25 лет назад, 28 декабря 1993 года, в результате разделения Свердловского авиапредприятия — на «Аэропорт Кольцово» и авиакомпанию. Перевозчик сохранил за собой основные службы с личным составом, несколько стоянок и парк воздушных судов.
25 лет назад было сложно представить, что «Уральские авиалинии» — небольшая региональная компания с «тушками» в парке — станет одним из самых сильных брендов на Урале и будет известна далеко за его пределами.
Экипаж авиакомпании, середина 90-х годов.
Обслуживание на борту. 2002 год
ТУ-154М. 2005 год
Презентация Airbus А-320. 2006 год
Ребрендинг. 2005 год
Глава компании Сергей Скуратов и губернатор Евгений Куйвашев. 2018 год
Открытие направления Москва – Лиссабон. 2016 год
Аэропорт Домодедово. 2015 год
Что же делает «Уральские авиалинии» сильнее с каждым годом? Как говорят в самой авиакомпании, главное — это пассажиры. За 25 лет ее услугами воспользовались более 60 миллионов человек. Каждый пятый житель Екатеринбурга хотя бы раз летал на самолете с красно-синим логотипом Ural Airlines. Часто «Уральские авиалинии» выступают «крыльями» крупных спортивных или светских мероприятий, перевозя спортивные команды, иностранные делегации и театральные труппы.
Бывают на борту и совсем необычные пассажиры.

В 2016 году «Уральские авиалинии» перевозили из Екатеринбурга
в Симферополь львицу Лолу.
Ее хозяева довели животное до истощения и хотели усыпить.
Но хищника спасли и перевезли в известный сафари-парк «Тайган».
В 2016 году «Уральские авиалинии» перевозили из Екатеринбурга в Симферополь львицу Лолу.
Ее хозяева довели животное до истощения и хотели усыпить.
Но хищника спасли и перевезли в известный сафари-парк «Тайган».
История Лолы – лишь одна из многих в копилке сотрудников авиакомпании. Пилоты и бортпроводники могут часами вспоминать тот или иной случай на борту – им приходилось спасать жизни и принимать роды. Последнего родившегося в небе мальчишку назвали Уралбек.
«Акушерами выступили старший бортпроводник Татьяна Булаева, два старших бортпроводника-инструктора Ольга Ковалева и Анастасия Пугаченко, бортпроводники Татьяна Юрьева и Александр Денисов», — рассказали в УА.

Произошло все на высоте 7 тысяч метров. «О том, что ребенок семимесячный и роды преждевременные, я узнала, лишь когда увидела малыша. С того момента, как молодая мама пожаловалась на боли, и до того, как мы держали на руках ребенка, прошло чуть более десяти минут», — рассказала бортпроводник Татьяна Юрьева.
Подобные истории со счастливым концом были бы невозможны без сотрудников авиакомпании — готовых к любой экстренной ситуации специалистов. Сегодня «Уральские авиалинии» — это 586 пилотов и 1 668 бортпроводников. Каждый прошел многоуровневую подготовку и профильное обучение.
Пилот: «Аплодисменты во время приземления почти не слышны»
«Каждые полгода мы проходим медицинскую комиссию, занимаемся на тренажерах, сдаем экзамены. На тренажерах мы имитируем отказы двигателя, гидросистем, электроники, чтобы быть готовыми к неординарным ситуациям. Аплодисменты во время приземления почти не слышны. Самолет громко ревет, я постоянно разговариваю с диспетчерами, так что овации должны быть очень сильными, чтобы пробиться. Обычно после приземления бортпроводники передают, хлопали пассажиры или нет. Чувствовать благодарность приятно», — рассказал командир воздушного судна Максим Иванченко.
Как стать летчиком
Кстати, пилоты не суеверны. Считают (и не безосновательно), что авиация — самый безопасный вид транспорта.
«Но многие люди все равно боятся летать. Поэтому, когда я стал командиром, начал во время каждого рейса доступным языком рассказывать пассажирам, как устроен самолет, что такое турбулентность и почему не стоит бояться неожиданной тряски. Очень многих это успокаивает. После посадки люди часто благодарят», — говорит пилот-инструктор авиакомпании «Уральские авиалинии» Алексей Корчагин.
Пилотом стать — трудно, это знает почти каждый. А вот про работу бортпроводников сложено немало мифов, и главный из них — что стюардессой можно стать только благодаря красивым глазам. Но это большое заблуждение.
Каждый бортпроводник проходит обучение и готов к любым ситуациям на борту: от красивой подачи горячего питания до оказания первой помощи и принятия родов.
Стюардессы и стюарды «Уральских авиалиний» обучаются на специальных тренажерах, имитирующих салон самолета Airbus. Один предназначен для отработки аварийно-спасательных ситуаций, второй имитирует стандартный полет. Кроме того, в бассейне курсантов учат, как вести себя в случае аварийной посадки на воду.
Впрочем, бортпроводников «Уральских авиалиний» отмечают и за красоту. Юлия Ямалова заняла третье место в конкурсе «Топ самых красивых стюардесс России — 2016», в 2017-м Екатерина Столярова получила корону в номинации «Топ-3 самых красивых стюардесс мира».
Главный пилот — залог успеха
Конечно, главный пилот «Уральских авиалиний» — он же и основатель компании — Сергей Николаевич Скуратов, пилот первого класса, отличник воздушного транспорта, заслуженный работник транспорта России. Все ключевые решения по развитию компании и направлениям, в которых стоит двигаться, принимал и принимает по сей день именно он. Профессиональное чутье опытного воздушного командира не подводит.
Сергей Николаевич — почетный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области, награжден орденом Почета, а также получил особое признание за вклад в развитие воздушного транспорта России от экспертов отраслевой премии «Крылья России» по итогам 2016 года.
От «Ту» и «Ил» — к полному парку «Аэробусов»
Первыми самолетами «Уральских авиалиний» были отечественные «тушки» и «илы».
Но уже тогда руководство авиакомпании понимало, что для конкуренции на авиарынке важно одно — новейшая техника и безопасность полетов. Поэтому и обновление парка «Уральских авиалиний» было постоянным. Первыми в марте 1995 года поступили обновленные Ту- 154 М. На самолетах были установлены двигатели с более высокой топливной эффективностью и лучшими шумовыми характеристиками. Авиакомпания сразу же организовала полеты на более дальние расстояния, началось освоение европейского рынка.
А новая эра «Уральских авиалиний» наступила в 2006 году: 18 ноября первый самолет Airbus А320 приземлился в аэропорту Кольцово. Последний отечественный самолет ушел из парка авиакомпании в 2011 году.
Ан-12
Ан-24
Ил-86
Замена кресел. 2017 год.
Ту-154 Б
Ил-86
Первый Airbus. 2005 год
Прощание с Ту-154. 2011 год
Сегодня парк «Уральских авиалиний» состоит исключительно из современных лайнеров производства концерна Airbus — всего их 47. В том числе и самолеты нового поколения Airbus A321, оснащенные законцовками крыла типа «шарклет» — то есть с улучшенными аэродинамическими характеристиками.
Приоткроем тайну: скоро у «Уральских авиалиний» появятся пять новейших Boeing 737 MAX 8 — прямо с конвейера.
Авиационный технический центр – место, где «лечат» самолеты
Обладать парком новейших самолетов — мало. Не менее важно — иметь место, где эти самолеты могли бы обслуживаться, а также — нанять специалистов, способных проверить и при необходимости «подлечить» железных птиц перед полетом. И «Уральские авиалинии» могут похвастаться: с 2015 года у авиакомпании есть свой собственный Авиационный технический центр — один из самых инновационных в России. Это означает, что регулярные техосмотры аэробусы Ural Airlines проходят дома, в Екатеринбурге.
Общая площадь комплекса — 8 256 квадратных метров, это размер футбольного поля. В планах авиакомпании достроить вторую очередь Авиационного технического центра, которую начали возводить летом 2018 года. Комплекс будет включать в себя несколько новых цехов, офисные и складские помещения, рассчитанные на значительное увеличение флота.
От чартера в Израиль — к регулярным рейсам по всему миру
Сегодня екатеринбуржцы привыкли, что «Уральские авиалинии» могут увезти их и в российские столицы, и в европейские, и на южное море, и на север. Первым международным рейсом авиакомпании был чартер в Израиль в 1995 году. Тогда же появились чартеры в Турцию, Испанию, Германию, Грецию и Таиланд. «Регулярка» стала возможна чуть позже: в 2000 году был открыт первый международный регулярный рейс Екатеринбург — Прага. Кстати, до сих пор это направление — одно из самых популярных. Освоение Азии началось в 2009 году: к саммиту ШОС открылся регулярный рейс в Пекин.
Сейчас «Уральские авиалинии» летают от Испании до Японии и от Сургута до Бангкока. А совсем скоро откроются несколько новых направлений: с декабря 2018 года «Уральские авиалинии» полетят в Японию, а с апреля 2019 года — в Индию.
Основные направления: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Томск, Омск, Кемерово, Иркутск, Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Чита, Благовещенск, Владивосток, Нижний Новгород, Ереван, Гюмри, Нукус, Баку, Гянджа, Ленкорань, Батуми, Тбилиси, Кутаиси, Бишкек, Ош, Ташкент, Наманган, Душанбе, Худжанд, Куляб, Прага, Рим, Римини, Париж, Барселона, Лиссабон, Мюнхен, Тиват, Бургас, Ларнака, Ираклион, Тель-Авив, Овда, Анталья, Дубай, Пекин, Харбин, Чанчунь, Бангкок и другие.
Авиакомпания завоевывает не только уральский рынок. В 2016 году начались полеты из подмосковного аэропорта Жуковский, а в 2018 году открыты полеты из Шереметьево. В настоящий момент «Уральские авиалинии» — единственная авиакомпания УрФО, которая может предложить пассажирам выбор вылета сразу в два аэропорта столицы: Шереметьево и Домодедово. Кроме того, авиакомпания реализовала модель мультихабового перевозчика. Сеть региональных хабов включает семь городов: Екатеринбург, Москва (Домодедово), Самара, Новосибирск, Краснодар, Санкт-Петербург, Челябинск.
В планах авиакомпании достроить вторую очередь Авиационного технического центра, которую начали возводить летом 2018 года. Комплекс будет включать в себя несколько новых цехов, офисные и складские помещения, рассчитанные на значительное увеличение флота.
В ближайшее время флот авиакомпании увеличится: придут пять современных лайнеров Airbus Neo — прямо с конвейера. Кроме того, заключен контракт на поставку 14 новых Boeing 737 MAX 8.
Откроются еще несколько направлений: с 24 декабря «Уральские авиалинии» начали летать в Японию, а с апреля 2019 года  начнут выполнять рейсы в Индию.
Ваши мечты – наши крылья!
Над проектом работали:
Ольга Тарасова
Татьяна Пакулова
Ольга Мишунина
Павел Феоктистов
Операторы:
Семен Саливанчук
Александр Саливанчук
Монтаж:
Антон Отман
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обращаться: snv@ndnews.ru
В проекте использованы фото, предоставленные авиакомпанией «Уральские авиалинии», фото и видеоматериалы ИАА «Новый День"