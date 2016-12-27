(Не) стать самозанятым

Иван, журналист:



— Становиться самозанятым не буду. В моем восприятии это первый шаг многоходовочки: ты встаешь на учет, тебя видят, а через год-другой, когда все из тени выползут, нам скажут: становитесь ИП. А ты уже засветился, и на тебя будут обращать внимание, так что ты либо переведешься на ИП и будешь платить далеко не 4−6%, либо будешь зарабатывать по месту трудоустройства. Потому что если решишь просто не платить и уйти обратно в тень, тебя прижмут — ты уже засветился.

Что этого не будет, мне никто никогда не гарантирует.

Проблем с банковскими переводами не боюсь — сначала же должны заняться теми, кто деньги переводит. Тем более, у меня переводы от физика к физику, нерегулярные и с разными суммами. Я не верю, что у налоговой хватит ресурсов проверить всех людей.

