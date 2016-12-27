Истории Нового Дня
(Не) стать самозанятым
Реальные истории
С начала 2020 года в Свердловской области у всех, кто работает на себя, появилась возможность оформиться в качестве самозанятого и платить налог на профессиональный доход. Это единственный налог, который должен будет платить самозанятый, и он составит 4% с переводов от физлиц и 6% с переводов от юрлиц.
По оценкам министерства инвестиций и развития Свердловской области, самозанятыми могут стать около 50 тысяч человек. В первый месяц зарегистрировались три тысячи человек.
Анна, бьюти-бизнес:

— Я начала осваивать новую профессию, когда находилась в декретном отпуске, и тогда я не понимала, буду возвращаться в офис или нет. Как ИП регистрироваться мне не хотелось, там ведешь деятельность или нет — но надо платить за лицензию. Я с завистью поглядывала на Москву, где уже была история с самозанятыми. И как только возможно стало у нас, сразу оформилась. Заняло это три минуты, загрузила фото, паспортные данные, и готово.
Переход на этот налог добровольный: можно рассказать налоговой о подработке «на себя» и отдавать государству деньги. А можно не говорить. Во втором варианте предполагается, что вы будете платить налоги с учетом других систем налогообложения, например, 13% НДФЛ. Государство ввело налоговый режим для самозанятых, чтобы люди реже выбирали третий вариант: не платить ничего. Действовать режим будет 10 лет.
Анна, бьюти-бизнес:

— У меня часть клиентов платит по безналу, понятно, я переживала, что когда-то у меня могут спросить: а откуда эти суммы-то берутся? Это может случиться в любой момент, а штрафы приличные. У нас недавно налоговая рейды по офисному центру проводила, и многим выписали штрафы, спаслись только те, кого на месте не было, — им предупреждения выписали.

Клиенты реагируют с удивлением: «А зачем тебе это надо было?» — говорят все.
Чтобы официально стать самозанятым, нужно зарегистрироваться. Варианта четыре:

— мобильное приложение «Мой налог»;
— кабинет налогоплательщика «Налога на профессиональный доход» на сайте ФНС;
— уполномоченные банки («Сбербанк», «Альфа-банк», «АК Барс», «КивиБанк» («Рокетбанк»), «Просто|Банк», «Веста Банк»);
— учетная запись Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Официальное приложение от налоговой — весьма удобный вариант, тем более что оно пригодится не только для регистрации, но и для работы. Регистрироваться в приложении «Мой налог» можно прямо с телефона: понадобятся паспорт и фото. На телефон придет код для подтверждения, после его ввода вы станете самозанятым.
По сути, изменение статуса на «самозанятый» означает только, что вы отдаете государству немного денег, а оно в ответ обещает не просить больше. Ну и, конечно, можно размещать рекламу без страха быть пойманным. И на случай спора с заказчиком у вас как минимум будет чек.

В остальном разницы нет: подработка все так же не будет учитываться в трудовом стаже, и на размер пенсии не повлияет. То есть если зарабатывать только таким способом, то в будущем вам гарантирована лишь социальная пенсия по старости. Хотя можно добровольно делать взносы в ПФР.
Иван, журналист:

— Становиться самозанятым не буду. В моем восприятии это первый шаг многоходовочки: ты встаешь на учет, тебя видят, а через год-другой, когда все из тени выползут, нам скажут: становитесь ИП. А ты уже засветился, и на тебя будут обращать внимание, так что ты либо переведешься на ИП и будешь платить далеко не 4−6%, либо будешь зарабатывать по месту трудоустройства. Потому что если решишь просто не платить и уйти обратно в тень, тебя прижмут — ты уже засветился.
Что этого не будет, мне никто никогда не гарантирует.
Проблем с банковскими переводами не боюсь — сначала же должны заняться теми, кто деньги переводит. Тем более, у меня переводы от физика к физику, нерегулярные и с разными суммами. Я не верю, что у налоговой хватит ресурсов проверить всех людей.
Сдавать отчетность в ФНС не нужно. Все сделает мобильное приложение. И онлайн-кассу покупать не надо даже при работе с физлицами. И 4−6% кажется не слишком большой суммой.
Но платить процент придется именно с суммы, которую вам перевели за месяц без учета того, сколько вам пришлось потратить, чтобы заработать эти деньги. В таком налоговом режиме вычитать из налоговой базы расходы нельзя. И если для выполнения заказа нужно арендовать помещение, покупать дорогие расходники, то этот налоговый режим может стать не таким уж и выгодным.
А еще могут быть нюансы, связанные со спецификой вашей работы, о которых государство не подумало.
Вячеслав, фотограф:

— Я думал стать самозанятым, но оказалось, что мне эта система не подходит. Я получаю заказы из других стран, расчеты по PayPal. Я хотел зарегистрироваться и отчислять налог, но в PayPal такая политика: чтобы получать деньги за работу, надо иметь бизнес-аккаунт. А чтобы завести бизнес-аккаунт, надо иметь ООО или ИП. Сервис когда-то может заподозрить, что я получаю деньги от клиентов, и обрубить мне доступ, это будет проблемой. Но я не представляю, как он может договориться с налоговой о самозанятых.
Для расчетов внутри страны я бы самозанятым не становился. Зачем? Об этом же никто не знал бы.
Для самозанятых придумали налоговый вычет: 10 тысяч рублей. Действовать это будет так: за переводы от физлиц будут насчитывать 3%, а за переводы от юрлиц 4%, до тех пор, пока сумма «сэкономленного» не составит 10 тысяч. Льготу дают только один раз.

Облагаться налогом будут только те поступления на карту, которые прошли как оплата. Другие поступления учитывать не будут, то есть за перевод от друга платить не придется.
Налог для самозанятых — это не дополнительный налог, а отдельный режим. Вы можете оставаться наемным работником, за которого работодатель делает все положенные отчисления. Все эти отчисления так и останутся, новый налог надо будет платить только с личной подработки.
Индивидуальные предприниматели могут стать самозанятыми, но от другого спецрежима придется отказаться. Шансов, что работодатели будут увольнять сотрудников и заставлять их становиться самозанятыми, немного: должно пройти не менее двух лет с момента увольнения, чтобы это стало возможным. А вот риск, что государство получит меньше налогов из-за того, что ИП будут переводиться в самозанятые, действительно есть.
По данным министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна, более половины всех самозанятых в четырех первых экспериментальных регионах, если не считать столицу, — это ИП, которые решили сменить налоговый режим на более простой.
Петр, услуги для PR-агентства, заказчик:

— У нас есть несколько человек на подряде, которые привлекаются два-три раза в месяц и не нужны нам в штате на постоянной основе. Понятно, что за эту их работу мы платим наличными. Но сейчас есть возможность избежать этого и платить по законной схеме, при этом не попадать на дополнительные налоги. Да, расходы увеличатся на шесть процентов, но чтобы обналичить деньги, ты теряешь столько же или чуть больше.
Большинство ребят сказали: окей, это круто, потому что им получать деньги на карту очень удобно, тем более что налоги мы взяли на себя. Только один человек высказался о теории всеобщего заговора и тотального контроля со стороны государства.
Над проектом работали:
Светлана Загороднева
Татьяна Пакулова
Ольга Мишунина
Павел Феоктистов
Фото:
Фото агентство «Новый День»
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