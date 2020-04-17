С середины марта федеральное и региональное законодательство стремительно обновляется под новые экономические реалии. Бизнесмены не успевают читать такое количество многостраничных документов — им сейчас нужно заниматься оперативным спасением своих компаний. Да и не всегда человеку без юридического образования под силу разобраться в тонкостях нормативных актов. Ответы на все вопросы можно получить с помощью фонда.
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