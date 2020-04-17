Истории Нового Дня
Коронавирус давит на бизнес. Где получить помощь?
Длительные нерабочие дни из-за пандемии коронавируса скажутся на предприятиях практически всех сфер. По оценкам аналитиков Счетной палаты РФ, из-за кризиса в стране число безработных до конца года может вырасти в несколько раз и достигнуть 8 млн.
Автомойки, турагентства, цветочные магазины, частные детсады, гостиницы, салоны красоты и косметологические кабинеты, тренажерные залы, мебельщики — для них и других небольших компаний пандемия станет серьезным испытанием. Разориться могут 25−30% предприятий малого бизнеса.
Государство предлагает варианты помощи — через отсрочки по страховым взносам, налогам, банковские послабления. На Среднем Урале власти разрабатывают дополнительные, региональные, меры поддержки малого и среднего бизнеса.
Получить помощь можно через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства
Направления работы
финансовая поддержка
консультирование предпринимателей
помощь в запуске бизнеса
центр поддержки экспорта
За прошлый год
— выдано займов на 1,2 млрд
— 796 компаний получили финансовую поддержку
— 15 212 участников в мероприятий фонда
— 82 компании выведены на экспорт

В этом году СОФПП получил дополнительно 330 млн из областного бюджета для помощи бизнесу в условиях пандемии. Предприниматели могут рассчитывать на финансовую или консультативную поддержку.
Заем «Антикризисный»
Для предприятий малого и среднего бизнеса есть специальный заем на выплату зарплаты и аренды. Максимальная сумма — 300 тысяч рублей на срок до года. Плюс можно отсрочить уплату основного долга на срок до шести месяцев. Сейчас заем можно получить под 5,5% годовых. Кстати, ставка привязана к ключевой, а ЦБ РФ не исключил вероятности, что она будет понижена. После подписания договора ставка фиксируется.
Чтобы получить заем, нужно зарегистрироваться на сайте СОФПП, заполнить онлайн-заявку, дистанционно подать документы, ваши данные проверят, и через неделю после одобрения заявки деньги будут перечислены.

Павел Лебедев, собственник компании Koffer, сегмент автомобильного оборудования

«Я посмотрел прямую трансляцию, после которой дал распоряжение нашему бухгалтеру. Мы подали заявку, документы и буквально через неделю мы получили „Антикризисный“ кредит, выгодный для нашей компании, необходимый для нашей компании. Мы сможем использовать эти деньги на аренду, на заработную плату».
С начала пандемии ежедневно за займом обращаются до 30 компаний, 70 займов на 20 миллионов рублей уже выдано.

Всего с начала года фонд выдал предпринимателям 255 льготных займов (кроме «Антикризисных» предприниматели могут получить другие виды займов до 5 млн рублей) на общую сумму 361 млн руб.

В своем последнем обращении президент Путин поручил докапитализировать структуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку индивидуальным предпринимателям, семейным предприятиям, небольшому бизнесу. То есть фонд получит дополнительное финансирование для помощи малому бизнесу.
Валерий Пиличев, замдиректора СОФПП

«Спрос на заемные деньги кратно вырос, докапитализация фонда микрофинансирования из областного бюджета позволит нам увеличить выдачи и помочь большему количеству предпринимателей. Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы получение бизнесом необходимых средств шло быстрее: был существенно упрощен процесс экспертизы по нашему новому займу «Антикризисный».

Помощь самозанятым
В Свердловской области поддержали самозанятых — они получат по пять тысяч рублей. На единоразовую поддержку претендуют около 12 тысяч человек, раздавать деньги будет Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
Чтобы получить деньги, необходимо зарегистрироваться на сайте СОФПП и в электронном виде подать заявление, оно сформируется автоматически. Заявления уже принимаются, выплаты уже начались. Приём заявок осуществляется до 1 сентября 2020 года.
3,8 тысячи самозанятых уже обратились за поддержкой, из них 2,8 тысячи уже получили выплаты.
Списание процентов и реструктуризация займов
Министерство инвестиций и развития Свердловской области разработало дополнительные меры поддержки для тех, кто уже ранее брал займы в областном фонде.

СОФПП открыл возможность реструктуризации займов — срок возврата тела займа можно перенести на шесть месяцев. Программа стартовала с начала апреля, уже реструктурировано более 264 займов, причем положительное решение принимается по всем заявлениям.

Запускается вторая программа — предпринимателям, имеющим займы в фонде, спишут проценты за три месяца. Организовано все просто и прозрачно: до 15 мая фонд разошлет заемщикам письма с указанием, что в мае, июне и июле можно платить только тело кредита, конкретная сумма будет также указана. И это не перенос процентов, а именно списание — то есть в будущем их выплачивать не нужно.

Тем, кто воспользовался программой реструктуризации и перенес выплату тела займа, придет сообщение о том, что платить пока вообще ничего не надо.
Антикризисные вебинары
С середины марта федеральное и региональное законодательство стремительно обновляется под новые экономические реалии. Бизнесмены не успевают читать такое количество многостраничных документов — им сейчас нужно заниматься оперативным спасением своих компаний. Да и не всегда человеку без юридического образования под силу разобраться в тонкостях нормативных актов. Ответы на все вопросы можно получить с помощью фонда.

— более 20 разъясняющих прямых эфиров
— среди экспертов: чиновники, представители налоговой, трудовой, юристы, специалисты по госзакупкам, банкиры
— вопросы и ответы в онлайн.
Все вебинары доступны на YouTube.
А еще у СОФПП есть обучающие вебинары, где рассказывают об актуальном: как быстро запустить интернет-магазин, как продавать в соцсетях, как оптимизировать сайт. Записаться можно здесь.
8 800 500 77 85
Это официальная горячая линия для бизнеса в регионе
Специалисты СОФПП и привлекаемые сторонние эксперты консультируют бизнесменов по любым вопросам, касающихся функционирования в условиях кризиса. Консультации при этом идут не только по телефону, но и через чат-бот на сайте, и через группы СОФПП в соцсетях.

Самые частые вопросы, с которыми обращаются предприниматели:
— какие меры поддержки действуют в стране и Свердловской области в частности
— разрешено ли определенной сфере бизнеса работать на сегодняшний день
— уточнение технических моментов по получению финансовой и информационной поддержки фонда.

С конца апреля к самым популярным вопросам добавились уточнения по выплатам самозанятым.

Всего на горячую линию поступило 13 160 обращений.
Полезные ссылки
На сайте фонда создан специальный раздел «Антикризис», где публикуется вся актуальная информация:

- официальные федеральные и региональные документы о мерах поддержки;
- анонсы и записи прямых эфиров и вебинаров по мерам поддержки и актуальным вопросам ведения бизнеса в сложившейся экономической ситуации;
- информация о финансовых инструментах поддержки в период нестабильной экономической ситуации;

Подробности — смотрите здесь.
Над проектом работали:
Светлана Загороднева
Татьяна Пакулова
Ольга Мишунина
Павел Феоктистов
Фото:
Фото агентство «Новый День»
Телефон редакции:
+7 (343) 380-23-37
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обращаться: snv@ndnews.ru