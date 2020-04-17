Министерство инвестиций и развития Свердловской области разработало дополнительные меры поддержки для тех, кто уже ранее брал займы в областном фонде.



СОФПП открыл возможность реструктуризации займов — срок возврата тела займа можно перенести на шесть месяцев. Программа стартовала с начала апреля, уже реструктурировано более 264 займов, причем положительное решение принимается по всем заявлениям.



Запускается вторая программа — предпринимателям, имеющим займы в фонде, спишут проценты за три месяца. Организовано все просто и прозрачно: до 15 мая фонд разошлет заемщикам письма с указанием, что в мае, июне и июле можно платить только тело кредита, конкретная сумма будет также указана. И это не перенос процентов, а именно списание — то есть в будущем их выплачивать не нужно.



Тем, кто воспользовался программой реструктуризации и перенес выплату тела займа, придет сообщение о том, что платить пока вообще ничего не надо.

