Как предполагается, самозанятые граждане будут регистрироваться в качестве налогоплательщика без посещения налоговой службы через бесплатное мобильное приложение «Мой налог», откуда данные будут автоматически переданы в ФНС. Участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Кроме того, они получат право добровольно уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в сумме, для которой установлен максимальный лимит. Законодатели отмечают, что индивидуальный предприниматель может перерегистрироваться в самозанятого, если сочтет новый налоговый режим более выгодным.