Истории Нового Дня
Новый налог для самозанятых:
нюансы и риски
В России с 2019 года начнет действовать новый налог — для самозанятых граждан. Пока это только эксперимент, который коснется четырех субъектов Федерации — Москвы, Московской и Калужской областей и Республики Татарстан. В этих регионах для жителей, получающих личный доход, введены налоговые ставки: 4% для тех, кто оказывает услуги или продает товары физическим лицам, и 6% для тех, кто обслуживает юридические лица или индивидуальных предпринимателей.
Налоговый эксперимент продлится 10 лет, а после власти планируют распространить этот опыт на всю страну. Новый налог может существенно пополнить государственную казну, ведь только по приблизительным подсчетам в России около 15 миллионов граждан работают на себя. Но встает вопрос, захотят ли они добровольно раскрывать свой заработок. О нюансах и рисках нового законодательства — в спецпроекте РИА «Новый День».
Кто такие самозанятые
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Новый налог коснется всех, кто работает только на себя и регулярно получает прибыль. До недавнего времени эти граждане вообще не учитывались в налоговой системе, так как не платили НДФЛ. Последние пару лет государство предпринимало попытки вывести их «из тени». К примеру, для нянечек, сиделок, репетиторов и уборщиков были введены налоговые каникулы, и такие работники были освобождены от уплаты привычного налога в 13%. Постепенно реестр самозанятых существенно расширился.
Теперь там учитываются швеи, парикмахеры, фотографы, мастера по ремонту бытовой техники, массажисты, все, кто оказывают любые домашние услуги в индустрии красоты (маникюр, педикюр, наращивание ресниц и прочее) экскурсоводы и гиды, организаторы банкетов и свадеб (в том числе и музыканты, работающие на праздниках), строители-отделочники. Регионы могут самостоятельно дополнять виды деятельности самозанятых граждан. Например, в Республике Тыва официально учитываются услуги по выпасу скота и стрижке овец.
В действительности под определение «граждане с профессиональным доходом» попадает огромное количество людей. Это различного рода фрилансеры, которые могут зарабатывать на собственном хобби, или собственники, сдающие жилье в наем. В соцсетях уже давно процветает своего рода ритейл — перепродажа товаров с «Али Экспресс» или других ресурсов. Не говоря уже о садоводах и грибниках, торгующих дарами природы на стихийных уличных рынках.
В 2017 году законодатели предложили таким россиянам самостоятельно вставать на учет в налоговую службу, чтобы легализовать свой доход. Но этот процесс идет очень медленно. По данным ФНС, на 1 ноября 2018 года по всей России зарегистрировались как самозанятые 1700 человек. В Свердловской области, например, их всего 56. По большей части, раскрыть свой заработок пожелали репетиторы.
В чем суть нового налога
В законе дается четкий критерий о лимите самостоятельного заработка, который будет облагаться налогом. Максимальный доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

Это примерно 200 тысяч рублей в месяц, хотя в законе не учитывается именно ежемесячный доход. Ведь самозанятые могут, например, в сентябре заработать 40 тысяч, в октябре ничего, а в ноябре сразу 300 тысяч рублей.
Кроме того, законодатели определили круг лиц, которые не смогут воспользоваться налогом. Это те, кто торгует подакцизными товарами, например, алкоголем или бензином, нотариусы и адвокаты (их деятельность регулируется другими законами), и зарегистрированные ИП.

Многие люди опасаются, что теперь налоговая служба начнет «охотиться» на случайные заработки. К примеру, оказание разовой помощи за вознаграждение. Авторы закона пытаются рассеять эти беспокойства.
«Здесь нужно в первую очередь подходить с точки зрения здравого смысла: например, налог не станут взимать с того, кто помог вскопать соседу грядку, но если человек на регулярной основе занимается тем, что вспахивает грядки и зарабатывает этим, мы данным законом даем возможность самому легализоваться», — пояснил председатель бюджетного комитета Госдумы Р Ф Андрей Макаров (интервью опубликовано на сайте ГД 15 ноября).
Парламентарий также заверил, что новый закон не устанавливает никаких дополнительных налоговых проверок: «Мы просто даем людям еще одну удобную возможность выполнять свою конституционную обязанность — платить установленные законом налоги и сборы».
Как предполагается, самозанятые граждане будут регистрироваться в качестве налогоплательщика без посещения налоговой службы через бесплатное мобильное приложение «Мой налог», откуда данные будут автоматически переданы в ФНС. Участники эксперимента освобождаются от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость. Кроме того, они получат право добровольно уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в сумме, для которой установлен максимальный лимит. Законодатели отмечают, что индивидуальный предприниматель может перерегистрироваться в самозанятого, если сочтет новый налоговый режим более выгодным.
«Хотелось бы подчеркнуть еще один важный момент, чтобы не возникало вопросов, что государство может людей обмануть: люди зарегистрируются, а государство потом поднимет ставки. Это уникальное решение, такого не было в нашем налоговом законодательстве: в законе прописано, что неухудшение его условий законом гарантировано на 10 лет», — подчеркнул Макаров.
К слову, собранные с самозанятых отчисления будут поступать в бюджеты вышеупомянутых регионов, где власти смогут самостоятельно распоряжаться этими средствами и направлять часть полученных доходов в муниципалитеты.
Подводные камни
На первый взгляд, налоговый режим для самозанятых выглядит довольно простой и прозрачной системой. Но при детальном изучении к ней возникает много вопросов. Например, непонятно, каким образом самозанятые будут предоставлять в налоговую информацию о произведенном расчете, если клиент расплатится с ним наличными деньгами? Или как гражданин будет самостоятельно формировать чек, где нужно указывать персональные данные, наименования товаров и услуг, ИНН «покупателя» и прочее?
Большинство фрилансеров попросту не хотят во всем этом разбираться.
«Пока мне совершенно непонятно, зачем нужно регистрироваться и платить этот налог. Что мне это даст? Я не планирую что-либо менять, буду работать как обычно», — рассказала «Новому Дню» мастер по маникюру Елена.
Кроме того, работающих на себя пугают штрафы за сокрытие доходов. Если те, кто выберет новый налог, будут сообщать не всю информацию о заработке, а налоговая про это узнает, то самозанятых ждет штраф в 20% от выручки. Повторное нарушение в течение шести месяцев наказывается штрафом в размере всей выручки.
Впрочем, глава ФНС Михаил Мишустин заявил, что в первый год никаких карательных мер для нарушителей не будет. «Мы хотим воздержаться от штрафов для того, чтобы посмотреть за год, как эта ситуация будет использоваться самозанятыми», — сообщил руководитель налоговой службы на встрече с президентом Р Ф Владимиром Путиным.
Но на россиян эти слова пока не действуют. Сегодня почти все фрилансеры, которые используют безналичный расчет, оговаривают с клиентами условие: не оставлять никаких комментариев по платежу. По их мнению, «молчаливые» переводы денег не вызывают подозрения налоговой службы, а значит, ограждают от любых претензий государства.
Выход из ситуации
Что делать, если, с одной стороны, хочется быть законопослушным гражданином (или боязно таким не быть), а с другой, также хочется заниматься своим делом и развивать его? Все то время, пока существует такая неопределенность в законодательной сфере и идет вышеназванный эксперимент, проще обратиться к уже узаконенной и установившейся практике и открыть ИП. В таком случае есть возможность открыть банковский счет, оформить услугу эквайринга, принимать безналичные платежи.
Одним из возражений может стать то, что налог у ИП по упрощенной системе налогообложения выше, чем у самозанятого. Но если посмотреть на цифры, то ненамного, при этом возможностей в разы больше. Ведь потребители, в основном, давно привыкли не носить в кармане или кошельке тугую пачку наличности, а платить банковской картой и получать от своих банков кешбек и проценты на остаток на счете.
Схемы построения своего дела, основанные на уклонении от уплаты налогов, не имеют перспективы развития — при таком раскладе стоит ли тогда вообще что-то затевать? Открыть ИП можно совершенно самостоятельно на портале госуслуг, заплатив пошлину 800 рублей.
Например открытие счета в «ДелоБанке» происходит абсолютно бесплатно, и ведение его не облагается какой-либо комиссией. Эквайринг можно подключить бесплатно (на тарифе «Выгодный старт»), плата за использование одного терминала составляет 500 рублей в месяц — в месяцы неиспользования штрафов не предполагается. Комиссия составляет от 1,8 до 2,2% в зависимости от оборота (подробности тарификации опубликованы здесь).
Итоговая стоимость вещи подрастает на сумму налога и процента на эквайринг, но мы уже сказали, что платить безналом клиенту гораздо удобнее, и он получает кешбек и процент на остаток, поэтому разницы может не почувствовать. А бизнес будет прозрачным, и бояться каких-то штрафов будет не нужно.
Делобанк — филиал «Дело» ПАО «СКБ-банк». Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной офертой не является. «Обслуживание, совершение расчетно-кассовых операций и подключение доп. услуг по расчетному счету, а также использование иных доп.услуг – в соответствии с тарифным справочником филиала «Дело» ПАО «СКБ-банк». Подробные условия на сайте: https://delo.ru
Над проектом работали:
Валентина Ярославцева
Татьяна Пакулова
Ольга Мишунина
Наталья Селиванова
Павел Феоктистов
Фото:
Семен Саливанчук
В проекте использованы фото и видеоматериалы информационного агентства «Новый День».
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