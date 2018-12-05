На первый взгляд, налоговый режим для самозанятых выглядит довольно простой и прозрачной системой. Но при детальном изучении к ней возникает много вопросов. Например, непонятно, каким образом самозанятые будут предоставлять в налоговую информацию о произведенном расчете, если клиент расплатится с ним наличными деньгами? Или как гражданин будет самостоятельно формировать чек, где нужно указывать персональные данные, наименования товаров и услуг, ИНН «покупателя» и прочее? Большинство фрилансеров попросту не хотят во всем этом разбираться.

«Пока мне совершенно непонятно, зачем нужно регистрироваться и платить этот налог. Что мне это даст? Я не планирую что-либо менять, буду работать как обычно», — рассказала «Новому Дню» мастер по маникюру Елена.

Кроме того, работающих на себя пугают штрафы за сокрытие доходов. Если те, кто выберет новый налог, будут сообщать не всю информацию о заработке, а налоговая про это узнает, то самозанятых ждет штраф в 20% от выручки. Повторное нарушение в течение шести месяцев наказывается штрафом в размере всей выручки.

