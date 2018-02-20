Истории Нового Дня
Смартфоны помогают экономить деньги, оптимизировать расписание и держать все под контролем. РИА «Новый День» совместно с ДелоБанком публикует обзор приложений, которые будут полезны малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям.
Внедрить CRM
С помощью CRM можно автоматизировать все бизнес-процессы по ведению клиентской базы. Такие программы умеют систематизировать данные о клиентах, расписывать задачи от конкретного клиента исполнителю, сообщать руководителю о невыполненных заданиях, автоматически переводить сделку на следующий этап, делать звонки из приложения, формировать документы по шаблону, выстраивать отчеты по работе сотрудников и т. д.
«Битрикс24»
Самое известное приложение – программу используют и в малом бизнесе, и в крупном. Огромный функционал – фактически это соцсеть для компании со своим мессенджером, возможностью интеграции с телефонией, камерами наблюдения и т. д. Можно доработать под свои задачи, если чего-то не хватает. Это же и главный минус сервиса – слишком много всего, компания выпускает видеоуроки и проводит вебинары с презентацией возможностей продукта. Из бонусов – для компаний численностью до 12 человек сервис бесплатен, но есть ограничения по функционалу.
Google Play
App Store
«Мойсклад»
Более простое и понятное приложение, подходящее в особенности для ретейла. Кроме CRM умеет вести складской учет, работать с весовым товаром, следить за движением денег. Есть бесплатная версия, но только для одного сотрудника.
Google Play
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Следить за финансами
Есть приложения, функционал которых сводится к контролю за финансами, — это подсчет доходов и расходов, прогнозирование кассового разрыва. Но гораздо удобнее, когда все это считает банк.
ДелоБанк
ДелоБанк — это мобильный банк, который специально придумали для малого бизнеса. В приложении можно управлять деятельностью одной или нескольких компаний. Сервис позволяет проверять контрагентов перед отправкой платежа, платить как юрлицам, так и в бюджет, отслеживать движение средств на счетах, получать аналитику по доходам/расходам и в разрезе контрагентов формировать счета на оплату и обмениваться данными с бухгалтерскими программами. ДелоБанк сам подставит реквизиты из истории операций или глобальной базы юридических лиц и ИП и напомнит, когда пришло время платить налоги, подавать отчетность и выдавать зарплату.

Здесь же «фишки» для решения личных задач: открыть вклад, заплатить за услуги ЖКХ, перевести деньги по номеру телефона.

Приложение бесплатное, а подключиться к ДелоБанку можно онлайн: заполнить заявку на сайте или позвонить, чтобы зарезервировать счет. Платежи можно получать сразу, а договор привезет на подпись сотрудник банка.
Google Play
App Store
Писать, считать, анализировать
Покупать программы Microsoft Office для небольшого бизнеса выходит накладно — пакет, куда входят Word, Excel и PowerPoint, стоит от 500 рублей в месяц. Эти программы можно заменить бесплатными приложениями.
Google Docs
Google Docs, «Google Таблицы», «Google Презентации» — cамые распространенные (и, пожалуй, удобные). Могут все то же, что и «классические» офисные программы, и немного больше.
Google Play
App Store
«Google Таблицы»
Здесь полная кросс-платформенность, возможность редактировать документы офлайн, подключать к редактированию других пользователей.
Goggle play
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Zoho Docs
Для тех, кому не нравятся продукты Google, есть альтернатива. Например, Zoho Docs – объединяет редакторы текста (Zoho Writer), таблиц (Zoho Sheet) и презентаций (Zoho Show).
Goggle Play
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Вести переговоры и обсуждать бизнес
Без коммуникаций построить бизнес просто невозможно — в этом плане смартфон на самом деле превращается в главное устройство для работы. С его помощью можно устраивать конференции с людьми, находящимися в разных городах или давать поручения подчиненным. Причем не только голосом, но и письменно — заодно сохраняя переписку в архив.
Slack
Для корпоративной переписки многие компании используют Slack. Сервис позволяет создавать чаты для каждой темы, участники получают оповещения только о тех сообщениях, которые адресованы им, сервис можно интегрировать с другими приложениями для бизнеса, работает поиск по документам, переписка собирается в архивы, можно устраивать конференции. Последние два пункта и ряд других доступны только в платной версии.
Google Play
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Zoom
Более легкое приложение, созданное для проведения конференций, — Zoom. Удобно проводить совещания по видеосвязи или удаленно консультироваться со специалистами. Реализована поддержка презентаций и передача графиков, отчетов. В бесплатной версии можно подключать до 100 участников на конференцию до 40 минут.
Google Play
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Ставить задачи
В XXI веке следить за работой небольшой команды удобно именно через приложения, которые кроме мобильной версии имеют десктопную.
Trello
Одно из самых популярных приложений, создавалось оно специально для проектов небольших компаний. Визуально представляет собой список карточек, разбитых на группы. Карточки можно привязать к задачам сотрудника или раскидать по проектам. Все правки в проектах увидят его участники. В приложении можно устанавливать дедлайны, ставить задачи конкретному пользователю, устраивать конференции, следить за прогрессом и т. д. Все основные функции доступны бесплатно.
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Weekdone
Приложение для тех, кому не подходят карточки. Позволяет ставить цели на год, месяц, неделю для каждого сотрудника, анализировать эффективность, устраивать общие обсуждения и вести разговор с конкретным человеком.
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Управлять личным временем
В смартфонах есть встроенные календари, однако чаще всего они оказываются неудобными: не поддерживают кросс-платформенность, обладают скудным функционалом. Для планирования личных задач разработаны десятки приложений.
Todoist
Одно из наиболее популярных. Позволяет фиксировать и планировать задачи и подзадачи, систематизировать их по проектам, устанавливать гибкие напоминания, выставлять приоритет, просматривать прогресс за день. Основной функционал доступен в бесплатной версии, при покупке приложения можно подключить других участников.
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Tick-Tick
В приложении Tick-Tick задачи можно просматривать в режиме календаря, задавать их продолжительность, создавать напоминания и по времени, и по месту нахождения. Для доступа ко всем функциям нужна премиум-подписка.
Google Play
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Над проектом работали:
Светлана Загороднева
Татьяна Пакулова
Ольга Мишунина
Наталья Селиванова
Павел Феоктистов
Фото:
Семен Саливанчук
В проекте использованы фото и видеоматериалы информационного агентства «Новый День».
Использованы скриншоты официальных приложений.
Телефон редакции:
+7 (343) 380-23-37
По вопросам сотрудничества
обращаться: snv@ndnews.ru