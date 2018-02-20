ДелоБанк

ДелоБанк — это мобильный банк, который специально придумали для малого бизнеса. В приложении можно управлять деятельностью одной или нескольких компаний. Сервис позволяет проверять контрагентов перед отправкой платежа, платить как юрлицам, так и в бюджет, отслеживать движение средств на счетах, получать аналитику по доходам/расходам и в разрезе контрагентов формировать счета на оплату и обмениваться данными с бухгалтерскими программами. ДелоБанк сам подставит реквизиты из истории операций или глобальной базы юридических лиц и ИП и напомнит, когда пришло время платить налоги, подавать отчетность и выдавать зарплату.



Здесь же «фишки» для решения личных задач: открыть вклад, заплатить за услуги ЖКХ, перевести деньги по номеру телефона.



Приложение бесплатное, а подключиться к ДелоБанку можно онлайн: заполнить заявку на сайте или позвонить, чтобы зарезервировать счет. Платежи можно получать сразу, а договор привезет на подпись сотрудник банка.

