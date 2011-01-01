

Как и у кого можно получить грант? Описанный в нашем спецпроекте конкурс организует ООО «Газпром добыча Надым». Это дочернее предприятие Газпрома, которое занимается добычей и подготовкой газа и газового конденсата, является первым газодобывающим предприятием на севере Западной Сибири. Оно создавалось для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сейчас добыча ведется также на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. «Газпром добыча Надым» — градообразующее предприятие для Надыма и Пангоды. Здесь работают более 9,8 тысяч сотрудников.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо заполнить заявку и направить ее в компанию в поставленные сроки. Условия конкурса публикуются на сайте предприятия.