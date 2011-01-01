Творческие затеи, спортивные состязания, исследовательские проекты — идей немало, и их становится все больше, все больше людей вовлекается в этот процесс, призванный сплотить ямальцев разных возрастов, из разных поселков и городов, и сделать жизнь ярче и интереснее. Яркие граффити на жилых домах, театр, дарящий радость своими гастролями, путешествия по родной земле — по воде, по земле и по воздуху – такие события навсегда остаются в памяти, создают новую общность людей, объединенных радостью, которую приносит и сам процесс, и результат.