Истории Нового Дня

Это Ямал:
21 способ сделать жизнь лучше

Полуостров Ямал для многих не просто Крайний Север, а край земли. Более половины территории ЯНАО находится за Полярным кругом, климат суровый, а расстояния — огромны. Но для ямальцев это родина, любимый край, и с каждым годом круг людей, желающих сделать мир вокруг себя лучше — расширяется.
Творческие затеи, спортивные состязания, исследовательские проекты — идей немало, и их становится все больше, все больше людей вовлекается в этот процесс, призванный сплотить ямальцев разных возрастов, из разных поселков и городов, и сделать жизнь ярче и интереснее. Яркие граффити на жилых домах, театр, дарящий радость своими гастролями, путешествия по родной земле — по воде, по земле и по воздуху – такие события навсегда остаются в памяти, создают новую общность людей, объединенных радостью, которую приносит и сам процесс, и результат.
«Сделано на Ямале и сделано с любовью» — так можно сказать про каждый из проектов, описанных в лонгриде. Это труд и энергия многих неравнодушных и творческих людей, чьи идеи прошли через конкурс и получили грантовую поддержку для их реализации от ООО «Газпром добыча Надым» . Первые конкурсы стартовали в 2011 году и с тех пор на воплощение умных, полезных и интересных идей ГДН потратил более 5 млн рублей. Как менялся Ямал, кто помог раскрасить жизнь северян – читайте и смотрите в нашем проекте.
С 2013 года «Газпром добыча Надым» проводит конкурсы на специальные гранты — победители получают финансовую поддержку проектов по развитию детского творчества, культуры и спорта, образовательных и экологических программ. В городах появляются спортивно-оздоровительные центры, зеленые зоны, победители при поддержке градообразующего предприятия открывают кружки в детских садиках, раскрашивают здания в яркие цвета, благоустраивают парки.
За первые пять лет существования конкурса в нем приняли участие 87 проектов из Надымского и Ямальского районов ЯНАО. 21 из них получили грантовую поддержку и уже реализованы. Именно о них мы и расскажем ниже.
8 городов, 21 грант
С 2013 по 2017 годы в конкурсе участвовало восемь населенных пунктов : Сеяха, Новый Порт, Яр-Сале, Панаевск, Салемал, Ныда, Надым, Ягельный. Самыми активными участниками за все годы стали жители Надыма и Яр-Сале. В этом году конкурс проходил в шестой раз, а его география расширилась.
Победителем конкурса могут стать как те, кто реализует проект с нуля, так и те, кто уже занимается улучшением жизни ямальцев, но им требуется помощь в покупке экипировки, инструментов и т. д. Конкретные суммы определяются ежегодно.
Поддержку могут получить общественные объединения, органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации, муниципальные учреждения.
Культура и творчество
9 проектов, 2,05 млн рублей
Конкурс поделок «Экологическая мозаика»
Один из первых проектов, получивших поддержку газовиков. Ребята из детского лагеря «Мечта» создали несколько панно из вторсырья, в основном из крышек от пластиковых бутылок. На создание всех работ ушло более 10 тысяч пробок.
Дети благодаря такому конкурсу поняли, что и, казалось бы, мусору, можно дать вторую жизнь. А поделки стали экспонатами тематической выставки в Доме природы.
Граффити с национальным колоритом — на дома приполярного города
Проект, который буквально раскрасил приполярный Надым. Автор идеи Евгений Мейлер и молодежная студия «Андеграунд-дизайн» на выигранные деньги приобрели баллончики с краской, респираторы, защитные костюмы, грунтовку, шпатлевку и электронную доску с функцией виртуального воспроизведения для создания эскизов.
Граффитисты привлекли к участию школьников, волонтеров, провели для них мастер-классы. Здания в Надыме украсили ямальским колоритом — сценами из жизни тундровиков, национальным орнаментом, оленями, совами, северными ягодами.
Арт-терапия «Радуга талантов»
Этот проект реализовывали в клубе «Преодоление», его участники — молодые люди 18−35 лет с инвалидностью. С 2011 года в клубе занимались кукольным театром, не только ставили представления, но и самостоятельно готовили декорации, кукол. Получение гранта позволило расширить репертуар с трех спектаклей до семи и купить необходимое оборудование.
Ребята приобрели аудиотехнику, чтобы спектакли шли с музыкальным сопровождением, получили материалы для изготовления декораций и кукол. Благодаря поддержке «Газпром добыча Надым» артисты устроили гастроли по школам, детским садикам, выступили на сцене районного фестиваля «Будущее для всех». Спектакли в рамках проекта «Радуга талантов» посмотрели 415 человек.
Студия песочной анимации «Sand-али-Я»
В 2015 в Надыме появилась студия песочной анимации для детей и взрослых — после того, как годом ранее клуб семейного общения «Берегиня» выиграл грант.
Волонтеры клуба купили семь специальных столов с телескопическими ножками, включая стол для преподавателя (с более широкой столешницей), песок для рисования, методические пособия, а также медиаоборудование, необходимое для демонстрации обучающих видеороликов и создания анимации.
За первый неполный год в студии на мастер-классах побывали почти полторы тысячи человек. Кстати, здесь занимаются не только дети, но и участники клуба «Преодоление».
Новые музыкальные инструменты для детского оркестра
В оркестре Детской школы искусств № 1 в Надыме занимаются 40 детей.
Оркестранты активно участвуют в творческой, культурной жизни города, они неоднократно побеждали на всероссийских и международных конкурсах.
Конечно, качество звука напрямую связано с качеством инструментов, но музыкальная школа не могла обновить их с 90-х годов. После получения гранта от газовиков у детей появились новые инструменты домровой и балалаечной групп.
Гончарная мастерская «Твори и развивайся»
В детском саду «Солнышко» поселка Яр-Сале малыши занимаются гончарным искусством. Сотрудники садика выиграли конкурс и смогли купить три гончарных станка.
Ребята в мастерской своими руками будут делать поделки из глины — это позволит не только развивать в детях любовь к искусству, но и знакомить их с культурой народов Севера, художественными промыслами, фольклором. Проект рассчитан на дошкольников в возрасте 5−7 лет, мастерская начала работу в 2018 году.
Фестиваль «Весенняя капель»
В Надыме благодаря грантовой поддержке организаторы детского фестиваля «Весенняя капель смогли серьезно расширить формат праздника. В фестивале соревновались между собой не отдельные творческие коллективы, а команды учебных заведений. Каждая из них должна была представить на отборочном туре 40-минутную программу с сюжетной линией, хореографическими, музыкальными, театральными выступлениями и модным показом.
Отборочный тур шел два дня, опыт подготовки творческих номеров позволил подросткам лучше узнать друг друга, сплотить учащихся в одной школе или колледже. 15 самых ярких выступлений составили гала-концерт.
Фестиваль детских и молодежных телепередач «ПозиTV»
С помощью грантов в Ямальском районе смогли провести четырехдневный фестиваль для детей, которые увлекаются анимацией. Ребята живут в школах-интернатах в отдаленных точках, заниматься любимым делом могут только по сети. Дарья Хорошавина, выигравшая конкурс газовиков, собрала учеников вместе на районном фестивале «ПозиTV» — в Салемал приехали дети Ямальской, Панаевской и Новопортовской школ-интернатов.
Декоративно-прикладная студия «Папина мастерская»
Фонд «СветЛица» в Надыме организовал проект «Папина мастерская» — ребят учили «мужскому» рукоделию. На первом этапе авторы получали финансовую поддержку от Надымского района. Получение гранта от «Газпром добычи Надым» позволило закупить новые станки, инструменты, расходные материалы для творчества. На таких кружках дети, независимо от пола, занимаются вместе с родителями, в семье. Мужчины показывают, как вырезать поделку из дерева, а женщины придумывают декор для изделий.
Физкультура и спорт
9 проектов, 2,35 млн рублей
Бочча и дартс для детей с ограниченными возможностями
Один из самых значимых проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья в Ямальском районе был реализован в 2013 году благодаря грантовой поддержке «Газпром добыча Надым». В СОЦ «Арктика» в поселке Яр-Сале удалось организовать занятия бочча и дартсом — это паралимпийские виды спорта, не только физически развивающие детей, но и помогающие в социальной адаптации.
Авторы проекта купили спортинвентарь, который используется до сих пор. Сначала играли только дети, потом занятия стали проводить и для взрослых. Сейчас в «Арктике» занимаются 26 спортсменов, несколько раз в году они участвуют в соревнованиях.
Ледовая площадка для хоккеистов и фигуристов
В приполярном Надыме площадки для занятия хоккеем или фигурным катанием начали появляться только к середине 2000‑х — открылся ледовый корт, затем ледовый дворец. Но этого было мало. Для занятий с юными спортсменами нужна была площадка с синтетическим льдом. Такому льду не нужны холодильные установки, а уровень скольжения по сравнению с натуральным льдом составляет 90 %. После получения гранта на проект «Лед для будущих чемпионов» в 2017 году такой корт появился. 36 кв. м покрытия отдали под бросковую зону хоккеистам и 44 кв. м — фигуристам. Теперь 120 школьников занимаются хоккеем, на уроки фигурного катания ходят 50 ребят.
Спортивный туризм на Ямале
До получения гранта турклуб «Северные широты» уже существовал, но развитию мешала нехватка денег — не было страховочных беседок, карабинов, страховочных усов, касок, котелков… После получения гранта и покупки всего необходимого спортсмены провели экспедицию на озеро Нум-То.
Представители Русского географического общества и школьники проводили исследования, наблюдали за животным и растительным миром, изучали культуру, традиции, легенды и обычаи коренных жителей деревни. С 2014 года 23 участника клуба получили разряды по спортивному туризму.
Путешествие по реке Надым
Экспедицию по реке Надым в 2013 году организовали специалисты Музея истории и археологии города Надым. Школьники передвигались на лодках и ходили пешком по родным местам, они побывали на бывшей звероферме и природном объекте Белый Яр, в  ненецком стойбище Ясале, в бывшем рыболовецком стане Красивый Мыс на реке Большой Ярудей и в Старых Нори.
Путешествие по реке Надым длилось пять дней, а после дети и сотрудники музея создали интерактивную карту реки. На нее нанесли исторические точки и снабдили их справочной информацией, копии раздали по школам. А завершился проект выставкой керамических сосудов, берестяных туесков, кукол и других предметов, изготовленных на мастер-классах.
«АвиаАрктика»: покоряя ямальское небо
Объединение АвиаАрктика, Ямальского центра внешкольной работы, обладатель гранта, приобрело специальное дорогостоящее оборудование и материалы для изготовления летающих моделей.
В Ямальском районе было проведено два крупных мероприятия по авиамоделированию, участниками которых были люди всех возрастов. В дальнейшем планируется организация таких же и более ярких мероприятий в рамках каникулярных школ для учащихся, а также показательных выступлений на радиоуправляемых моделях для жителей административного центра Ямальского района, села Яр-Сале.
Надымский Street Workout
Одна из первых площадок Street Workout в Надыме появилась, когда местные энтузиасты победили в конкурсе проектов газовиков и получили грант.
С помощью гранта купили пять комплектов уличных турников, один из них, кстати, установили в воинской части города Верхняя Пышма, где служили надымчане. В Надыме все площадки нашли применение, молодежь и взрослые занимаются, пока позволяет погода, на спортивных комплексах проходили соревнования, показательные выступления.
Спортивный центр для детей коренных народов Севера
В Панаевской школе-интернате в 2015 году открылся спортивный центр на базе тренажерного зала. В этой школе занимаются дети кочевников, которые на время обучения проживают вдали от родителей. И спортивного центра в поселке на 2,5 тысячи человек раньше просто не было. Его открыли после того, как сотрудники школы получили грант и приобрели тренажеры. Центр назвали «Мечта». Он работает дважды в неделю и для взрослых, и для детей, а в ближайшее время занятия станут проводить 3−4 раза в неделю.
Развитие тхэквондо в Надымском районе
Победить в конкурсе могут даже проекты, которые существуют уже десятилетиями. Например, секция тхэквондо в Надыме к моменту получения гранта работала уже почти 30 лет.
Дополнительная финансовая помощь помогла обновить материально-тренировочную базу, приобрести экипировку юным спортсменам, которым она была не по карману. Грант помог сохранить высокий уровень подготовки тхэквондистов, дал толчок дальнейшему развитию боевого искусства на севере.
Сегодня секция тхэквондо в Надыме насчитывает более 180 человек, 20 из них входят в состав сборной команды ЯНАО.
Парашютный спорт в Арктике
С 2012 года энтузиасты из Федерации авиационных видов спорта Надымского района занимались с любителями полета. Два года ребята изучали теоретические авиационные дисциплины, а после получения гранта смогли приобрести дорогостоящую экипировку для обучения спортсменов (парапланы, подвесные системы, спасательные парашюты и другое).
Более 60 детей уже выполнили самостоятельные прыжки с парашютом с самолёта Ан-2, полёты на параплане в тандеме с инструктором проводят спортсмены федерации для школьников и людей с ограниченными возможностями клуба «Преодоление».
Экология
3 проекта, 1 млн рублей
Экологическая зона «Лесная поляна» и антимусорная декларация
Житель Надыма Анатолий Морковин решил, что с местами отдыха в родном районе надо что-то делать. И придумал интересный проект. Он организовал субботники на природе, а получение гранта позволило ему оборудовать места отдыха на природе: вместе с единомышленниками он поставил лавки, навес, мангал, мусорный контейнер, оборудовал кострище.
Проект стал частью более глобального проекта «Экогород», а в рамках его идеи прошла акция «Чистый город — чистая планета». Надымчане подписали декларацию, в которой призвали своих земляков «проявлять ответственное отношение к утилизации отходов и мусора при выездах на природу, в общественных местах и во время публичных мероприятий».
Экологическая олимпиада «Полярная сова»
В 2016 году грант выиграл проект «Экологическая олимпиада «Полярная сова». А реализовали его в 2017 году, в Год экологии. Он стал частью совместной программы ООО «Газпром добыча Надым» и администрации Надымского района — «Экогород». Участники экологического проекта – школьники и студенты в возрасте от 13 до 18 лет.
На первом этапе сотрудники музея и сотрудники ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» провели занятия, посвященные экологии региона, проблемам рыболовства, и рассказали об экологических календарях народов Ямала.
На втором этапе музейщики подготовили выставку «Человек и природа на Надымской земле», где впервые показали экологическую карту Надымского района. На карту нанесены природные зоны, реки, населенные пункты, дороги, месторождения, оленьи пастбища и особо охраняемая природная территория — Государственный природный заказник «Надымский».
Завершающим этапом проекта стала Районная олимпиада «Полярная сова», в которой участвовали не только надымчане, но и обучающиеся из отдаленных поселков – дистанционно в режиме онлайн-видеотрансляции.
Парк отдыха в тундре
Жители отдаленного поселка Панаевска в Ямальском районе тоже решили обустроить места отдыха и создали парк в тундре. Провели соцопрос, выбрали место — около школы-интерната и при финансовой поддержке компании «Газпром добыча Надым» начали создавать зеленую зону. В парке появились скамейки, урны, освещение, дорожки. Для озеленения ямальцы использовали кустарники и низкорослые деревья, характерные для сурового северного климата.
В этом году грантовый конкурс проходил в шестой раз. В 2018 году помимо уже традиционных направлений в области культуры и спорта поддержку получили волонтерские проекты. Конкурс газовики будут продолжать. Как и прежде, получить финансирование смогут ямальцы, которые хотят улучшить жизнь на Крайнем Севере.

Как и у кого можно получить грант? Описанный в нашем спецпроекте конкурс организует ООО «Газпром добыча Надым». Это дочернее предприятие Газпрома, которое занимается добычей и подготовкой газа и газового конденсата, является первым газодобывающим предприятием на севере Западной Сибири. Оно создавалось для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сейчас добыча ведется также на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. «Газпром добыча Надым» — градообразующее предприятие для Надыма и Пангоды. Здесь работают более 9,8 тысяч сотрудников.
Для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо заполнить заявку и направить ее в компанию в поставленные сроки. Условия конкурса публикуются на сайте предприятия.
Над проектом работали:
Светлана Загороднева
Татьяна Пакулова
Ольга Мишунина
Павел Феоктистов
Наталья Селиванова
Фото:
Г. Н. Литвинов
А. М. Мурчич
Д. Г. Эрнст
Ю. М. Прудников
Фото предоставлены пресс-службой ООО «Газпром добыча Надым» и участниками проектов.
Редакторский коллектив благодарит за помощь в подготовке материала авторов проектов.

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