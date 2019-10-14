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Понедельник, 14 октября 2019, 12:31 мск

Новости Екатеринбург

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Подведены итоги опроса по храму: победитель выиграл с перевесом в 17 тысяч голосов

Избирательная комиссия Екатеринбурга закончила подсчет голосов при опросе по размещению храма Святой Екатерины. Как и предсказывалось, победила площадка на месте приборостроительного завода. Отрыв составил около 18 % от числа участников.

Как объявил председатель горизбиркома Вадим Антошин, за участок приборостроительного завода свой голос отдали 57,66 %, это 56 008 человек. Площадку за Макаровским мостом выбрали 38361 человек, 39,49%. Испортили опросный лист 2 774 человека, почти 3 % участников опроса.

Считать голоса избирком начал в полночь. К шести утра подсчитали результаты по Чкаловскому и Орджоникидзевскому районам – приборостроительный получил 59,73% голосов, после обработки опросных листов Ленинского района разрыв чуть сократился: УПЗ получил 59,35%, в Верх-Исетском районе 42,48% проголосовавших выбрали площадку у Макаровского моста, после этого завод имел 58,12% в сумме.

Как сообщил «Новому Дню» спикер ЕГД Игорь Володин, депутаты утвердят итоги общегородского опроса по храму на ближайшем заседании думы 22 октября.

Екатеринбург, служба информации

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Метки / Храм-на-драме

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Екатеринбург, Урал, Выборы, Недвижимость, Общество, Политика, Россия, Экономика, Храм-на-драме,