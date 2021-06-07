Замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев представил нового свердловского прокурора Бориса Крылова

Сегодня на оперативном совещании заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев представил нового прокурора Свердловской области, государственного советника юстиции 3 класса Бориса Крылова.

Об этом сообщила пресс-служба областного омбудсмена Татьяны Мерзляковой, которая тоже принимала участие в заседании. Уполномоченный по правам человека заявила, что регион «очень ждал нового руководителя надзорного ведомства». Мерзлякова призвала нового прокурора беречь региональную экономику, обеспечить прозрачность работы силовых органов, а также обратила внимание на то, что в регионе сильны демократические принципы, в соответствии с которыми живет население, часто проводятся митинги, собрания, шествия, иные публичные мероприятия. Омбудсмен выразила надежду на то, что если прокуратура в данном вопросе возьмет на себя координирующую роль, то подобных мероприятий станет меньше.

Как уже писал «Новый День», указ о назначении Бориса Крылова новым прокурором Свердловской области президент Владимир Путин подписал в конце мая. Прокурор назначен на пятилетний срок. Этим же указом Крылов был освобожден от должности первого заместителя прокурора Новосибирской области. Борис Крылов родился в 1974 году. В 1997 году окончил Томский государственный университет по специальности «юриспруденция». В органах прокуратуры служит с 1997 года. Работал в различных должностях в прокуратуре города Томска и Томской области. С декабря 2016 года занимал должность первого заместителя прокурора Республики Хакасия. 21 июня 2019 года Борис Крылов был назначен на должность первого заместителя прокурора Новосибирской области.С 2011 года главным прокурором региона был Сергей Охлопков. Он подал в отставку в феврале этого года.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 07.06.21

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