Чиновники стали брать взятки услугами

В Екатеринбурге за 2020 год было совершено 166 преступлений против государственной власти, сообщил заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД Владимир Зотов, выступая на заседании думской комиссии по безопасности.

В их числе – 24 факта дачи взятки должностным лицам и 21 факт получения взятки, 17 случаев посредничества во взятках и 80 преступлений в мелком взяточничестве. Также полицейские выявили 16 случаев злоупотребления и превышения должностных полномочий, 2 служебных подлога и 4 факта халатности со стороны чиновников. Зотов отметил, что несмотря на декларируемую мэрией борьбу с коррупцией, в полицию не поступало ни одного инициативного обращения от чиновников по факту нарушений.

Депутаты попросили полицейского рассказать, в каком виде чаще всего совершаются коррупционные преступления. Зотов отметил тенденцию, когда муниципальные служащие пытаются скрыть свою предпринимательскую деятельность, оформляя бизнес на родственников. Так, сейчас в производстве находится подобное уголовное дело против сотрудника администрации Верх-Исетского района. Кроме того, участились факты незаконной выдачи разрешений на управление специальной техникой. В 2019 году было возбуждено уголовное дело против чиновника, который поставил на поток выдачу разрешений на управление снегоходами. Еще одна примета последнего времени: чиновники стали брать взятки не деньгами, а услугами. Например, в качестве вознаграждения просят отремонтировать автомобиль.

Председатель думской комиссии Сергей Воронин предложил вернуть практику, когда на профильных заседаниях рассказывали о судебных решениях по делам взяточников. «Это самый действенный способ избежать коррупции среди чиновников – показать неотвратимость наказания», – заявил депутат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 18.05.21

Комитеты СФ одобрили кандидатуру Бориса Крылова на пост свердловского прокурора. / После пожара в коллективном саду найдено тело. / Место для мусорного полигона в Екатеринбурге не назовут до выборов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»