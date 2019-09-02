Бывший чиновник Минсельхоза торговал удостоверениями трактористов-машинистов

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего чиновника областного министерства АПК, которого обвиняют в том, что он за три года получил 32 взятки. Как сообщили РИА «Новый День» в Следственном комитете, начальник отдела государственного технического надзора Министерства разработал преступную схему, которая позволяла на постоянной основе получать взятки за незаконную выдачу гражданам удостоверений на право управления самоходными машинами. Люди, для которых «покупались» эти удостоверения, не учились профессии тракториста-машиниста и не сдавали теоретический и практический экзамен. Всего в период с декабря 2014 по февраль 2018 годов обвиняемый и его сообщники получили 32 взятки. Дело направлено в Октябрьский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу. В отделении по связям со СМИ УМВД России по городу Екатеринбургу добавили, что оперативное сопровождение по делу осуществляли оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Именно после проведенной ими проверки в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 02.09.19

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