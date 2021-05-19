На Урале снова объявили чрезвычайную пожарную опасность

В Свердловской и Челябинской областях объявлена чрезвычайная пожарная опасность – четвертый и пятый класс горимости леса, сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии. Там также рассказали, что высокая пожарная опасность сохраняется в Курганской области и Пермском крае.

Напомним, в большинстве регионов действует особый противопожарный режим, согласно которому нельзя жечь сухостой и траву, разводить костры и мангалы.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

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