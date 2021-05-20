Посещение лесов в Свердловской области полностью запретят

В течение недели правительство Свердловской области планирует подписать постановление, согласно которому посещение леса под любым предлогом будет запрещено. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

«Сегодня постановление проходит согласование. В течение недели мы это решение примем. Все посещения, за исключением связанных с тушением лесов, будут подвергаться административным наказаниям. Будет работать и полиция, и МЧС, и сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов», – рассказал министр на пресс-конференции в ТАСС.

В том числе будут запрещены организованные туристические походы и сплавы по рекам Свердловской области.

Решение связано с серьезной ситуацией с природными пожарами. С 14 апреля на Среднем Урале было зарегистрировано 436 пожаров на общей площади более 21 тысячи га. Для сравнения: за тот же период 2020 года было зарегистрирован 141 пожар на площади 1500 га.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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