В пригороде Екатеринбурга горит лес (ФОТО)

В Свердловской области в районе поселка Полевой загорелся лес. Пожар вспыхнул вблизи Челябинского тракта. Общая площадь возгорания составляет 0,5 гектара, сообщили «Новому Дню» в ГУ МЧС региона.

«Расстояние от места пожара до ближайшего населенного пункта (Полевого) составляет один километр. Угрозы населенным пунктам нет. На месте работают 12 человек личного состава и 4 единицы пожарной техники. Вместе с пожарными работают сотрудники «Авиалесоохраны», они прокладывают минерализованную полосу для быстрой локализации пожара», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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