Министр рассказал, как ищут пожары в лесах

В Свердловской области для выявления пожаров в лесах используются данные космомониторинга, видеокамер на вышках операторов сотовой связи, а также по 20 часов в день над лесами летают самолеты и вертолеты, с которых проводится визуальный осмотр. При выявлении задымления на место сначала направляют пешую группу.

«Помимо данных космомониторинга, который дает нам информацию обо всех термических очагах на карте Свердловской области, у нас есть 93 видеокамеры на вышках операторов сотовой связи, по которым мы видим задымление. На место задымления сначала на проверку отправляется пешая группа. Плюс регулярно проводится авиационный мониторинг. По восьми маршрутам порядка 20 часов в день летают вертолеты и самолеты, которые с неба наблюдают за ситуацией», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

На данный момент на Среднем Урале достаточно средств для тушения пожаров, заверил министр. За последние два года было обновлено 70% лесопожарной техники: закупались автомобили, квадроциклы, катера. В этом году планируют купить еще 40 единиц техники: автобусы, бортовые автомобили, вездеходы. Сотрудников тоже хватает. Но группировку, которую отправили на помощь пожарным Тюменской области, уже завтра вернут на Средний Урал в связи с ухудшением обстановки.

«50 сотрудников Уральской абазы авиаохраны лесов сейчас работают в Тюменской области. Но завтра мы вернем их домой. Сначала дадим отдохнуть, а затем привлечем на тушение пожаров. Дополнительные материальные и человеческие ресурсы из других регионов мы привлекать не планируем», – рассказал Алексей Кузнецов.

Напомним, в Свердловской области складывается напряженная ситуация с природными пожарами. За месяц в регионе площадь пожаров более чем в 10 раз превысила площадь возгораний год назад. В ближайшие дни правительство региона должно подписать постановление, которое запретит любой выход в лес гражданам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

На Среднем Урале сгорело в 10 раз больше леса, чем год назад. / Жгут, ломают, воруют – свердловчане портят мусорные контейнеры. / Посещение лесов в Свердловской области полностью запретят. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»