Вице-премьер России назвала ситуацию с пожарами на Среднем Урале «острой»

На совещании у главы правительства Михаила Мишустина вице-премьер Виктория Абрамченко назвала Свердловскую область в числе регионов, где ситуация с лесными пожарами остается «острой». За последние сутки в регионе тушили 7 лесных пожаров на общей площади 164 га.

«Наиболее острая ситуация возникла в пяти субъектах РФ – в Тюменской, Курганской, Омской, Свердловской и Новосибирской областях», – рассказала сегодня на совещании у Михаила Мишустина вице-премьер Виктория Абрамченко. Трансляция совещания велась каналом «Россия 24».

Вице-премьер также отметила, что 83% всех пожаров приходятся на регионы Уральского, Сибирского, Дальневосточного федерального округов. В целом же по России количество очагов пожаров сократилось в 1,3 раза, а площадь – на 37% по сравнению с прошлым годом. Подавляющее большинство возгораний происходит по вине человека – 96%, и только 4% – в результате гроз.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», за минувшие сутки в Свердловской области регистрировалось семь пожаров, которыми было пройдено 164 га земель. Вчера тушили пожары в Сухоложском, Гаринском, Серовском и Тавдинском лесничестве, – добавили на Уральской базе авиационной охране лесов. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что на сегодняшний день угрозы населенным пунктам нет.

20 мая министр природных ресурсов и экологии Свердловской области сообщал, что с 14 апреля в регионе зафиксировано уже 436 пожаров на общей площади более 21 тысячи га. В прошлом году был 141 пожар на площади 1500 га. Для выявления очагов возгорания в лесах используются данные космомониторинга, видеокамер на вышках операторов сотовой связи, а также по 20 часов в день над лесами летают самолеты и вертолеты, с которых проводится визуальный осмотр. Чаще всего пожары возникают из-за человека. В отношении нарушителей пожароопасного режима было возбуждено более 120 административных дел, вынесено 85 решений судов. Но сумма штрафов составила всего 85 тысяч рублей. При этом ущерб от пожаров превысил 180 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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