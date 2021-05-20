На Среднем Урале сгорело в 10 раз больше леса, чем год назад

В Свердловской области за месяц сгорело в 10 раз больше леса, чем за этот же период в прошлом году. Ущерб от пожаров уже составил 180 миллионов рублей – эти средства были направлены на тушение; ущерб, нанесенный природе, будет подсчитываться в течение года. При этом нарушители противопожарного режима оштрафованы всего на 85 тысяч рублей.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, с 14 апреля, когда был зарегистрирован первый природный пожар, в регионе зафиксировано уже 436 пожаров на общей площади более 21 тысячи га. В прошлом году к 20 мая был 141 пожар на площади 1500 га. Сейчас на Среднем Урале действует 17 лесных пожаров на площади более 1400 га, 15 из них локализованы. В тушении пожаров задействованы 192 человека и 70 единиц техники.

«Основной фактор распространения огня – аномально жаркая погода с высокими температурами, сильный шквальный ветер и отсутствие осадков. А главная причина пожаров в 80% случаев – человек. Почти все пожары – рукотворные. Они начались из-за использования огня в неположенном месте», – отметил Алексей Кузнецов.

По словам министра, большинство нарушителей выявляются при патрулировании лесов. В основном огонь разводят садоводы, сельчане и рыбаки. На сегодняшний день в отношении нарушителей было возбуждено более 120 административных дел, вынесено 85 решений судов. Но сумма штрафов составила всего 85 тысяч рублей. При этом ущерб от пожаров – 180 миллионов рублей. И это только те деньги, которые ушли на тушение пожаров. Сколько погибло животных, пострадало леса – будет подсчитано в течение года.

«До конца мая такая жаркая погода сохранится. 185 патрульных групп постоянно осуществляют обход лесов. В выходные направляли дополнительные группы в природоохраняемые зоны и на популярные водоемы. Мы все понимаем, что тяжело в такую жару, хочется на природу. Но, граждане, даже маленький непотушенный уголек может стать причиной пожара», – отметил министр.

Сейчас запрещено разводить огонь даже в мангале на территории баз отдыха и частных садовых участков. Алексей Кузнецов добавил, что, как правило, патрули не ставят перед собой цель штрафовать всех подряд. Если граждане соблюдают правила пожарной безопасности, то с ними просто проводят беседу. Штраф выписывается в случае, если человек создает реальную угрозу лесу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 20.05.21

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