Смог в Свердловской области продержится до следующей недели

Вместе с жарой в Свердловскую область пришел смог. «С 20 часов 20 мая до 20 часов 25 мая на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 25 мая», – предупреждают синоптики ФГБУ «Уральское УГМС».

В регионе также действует предупреждение об аномальной жаре, температура воздуха в эти дни на 7 и более градусов выше нормы, в выходные ожидается до +29 градусов.

Добавим, на Урале в этом году сгорело в 10 раз больше леса, чем в прошлом году. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов хочет запретить людям вообще посещать леса.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 21.05.21

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