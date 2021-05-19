Мужчина, угрожавший детям расправой у школы на Уралмаше, будет наказан за мелкое хулиганство

Мужчина, задержанный накануне около школы на Уралмаше, дал пояснения в полиции. Напомним, что вчера днем возле школы №81 неадекватный мужчина выкрикивал угрозы детям и, по словам очевидцев, размахивал ножом. После этого его задержали сотрудники Росгвардии и доставили в отдел полиции №15.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, оружия и других опасных предметов в руках дебошира не было, а его неадекватное поведение связано с алкогольным опьянением.

По словам мужчины, вчера днем, когда он выпивал с приятелем, какие-то дети стали кидать камни в окна его квартиры. Он вышел во двор и попытался догнать нарушителей, однако те скрылись на территории школы. Также задержанный заявил, что не пытался проникнуть на территорию школы.

В настоящее время мужчина привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 19.05.21

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