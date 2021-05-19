Прокуратура потребовала выставить в центре Екатеринбурга посты ДПС

Прокуратура внесла представление начальнику Управления ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области из-за роста числа аварий в Екатеринбурге. В надзорном ведомстве отметили два ДТП, которые недавно случились в центре города. В одном из них из-за столкновения двух автомобилей у оперного театра пострадали семь пешеходов, одна из них, пожилая бабушка, скончалась. В другом случае на перекрестке Радищева и 8 Марта после столкновения двух машин пострадали беременная женщина и ребенок и пешеход, который стоял на тротуаре, куда выбросило машину. Прокуратура требует от ГИБДД усилить профилактику аварийности и установить посты ДПС.

«Исполняющим обязанности прокурора области Вадимом Чукреевым перед начальником ГУ МВД России по Свердловской области Александром Мешковым поставлен вопрос об увеличении количества постов дорожно-патрульной службы в центральной части г. Екатеринбурга, как месте наибольшего сосредоточения жителей и гостей города», – отметили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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