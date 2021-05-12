В ГИБДД рассказали, какие травмы получили семь пешеходов, сбитые у оперного (ФОТО)

В ГИБДД рассказали подробности страшной аварии, случившейся вчера вечером в центре Екатеринбурга, на перекрестке у оперного театра. Один из водителей проехал на красный свет, автомобиль вылетел на тротуар и сбил семерых, включая двоих детей. Шестеро из них госпитализированы с переломами, черепно-мозговыми травмами и ушибами.

Как уже писал «Новый День», авария произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка. Сотрудники ГИБДД установили, что автомобиль «Сеат Леон» ехал по проспекту Ленина и выехал на перекресток с Мамина-Сибиряка на красный сигнал светофора. Там он столкнулся с «Тойотой Камри», которая ехала на зеленый. От столкновения «Сеат» отбросило на тротуар, где на светофоре собрались пешеходы. Автомобиль сбил семь человек.

В ГИБДД назвали травмы, которые получил каждый из пострадавших:

7-летний мальчик с ушибами мягких тканей головы, поясницы и коленного сустава доставлен в ДГКБ №9;

10-летний мальчик с переломом пирамиды левой височной кости доставлен в ДГКБ №9;

33-летний мужчина с переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в ГТБ № 36;

34-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга доставлена в ГТБ №36;

68-летняя женщина с ушибами мягких тканей рук и ног от госпитализации отказалась, на месте ДТП осмотрена бригадой скорой медицинской помощи, отпущена домой, лечение не назначено;

79-летняя женщина с черепно-мозговой травмой доставлена в ГТБ №36.

Водители столкнувшихся автомобилей не пострадали.

По данным Госавтоинспекции, за рулем «Сеата» был 32-летний мужчина, который за год водительского стажа привлекался к административной ответственности 11 раз. По его словам, на перекресток он выехал не на красный, а на мигающий желтый сигнал светофора.

«Проведены процессуальные действия, опрашиваются очевидцы и участники, водители транспортных средств направлены на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Причина происшествия будет установлена в ходе административного расследования, по окончании которого будет принято мотивированное решение», – добавили в ГИБДД.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 12.05.21

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